Basket, trionfo Olimpia Milano. Suo lo scudetto. In gara -7 ha battuto venerdì notte al Forum di Assago (gremito) la Virtus Bologna (67-55) ed è entrata nella storia del basket italiano.

Ha centrato lo scudetto n.30 in meno di 90 anni, si è cucita addosso la terza stella e l’emozione del patron Giorgio Armani, 88 anni, al suo quinto titolo personale. Commento a caldo di Re Giorgio nella bolgia del Palasport milanese:”Meraviglioso, siamo ancora qui”. Il primo scudetto Olimpia è del 1936.

SPETTACOLO GIGI DATOME

Il gigante di Montebelluna, alla soglia dei 36 anni, ha trascinato l’Olimpia in una eroica prestazione. Nonostante il dito insaccato ,una botta in testa,13 punti di sutura, il capitano – come lo scorso anno – ha infilato una sera magica (16 punti ) dimostrandosi impeccabile nelle due fasi.

Semplicemente monumentate. Meritato il premio di mpv che corona una stagione complicata da virus e infortuni. Nel primo quarto ha totalizzato 10 punti e l’Olimpia ha ricevuto la spinta necessaria per volare. Il resto lo ha fatto la difesa,costringendo la squadra di Scariolo a rifugiarsi senza fortuna nel tiro da tre punti. Datome, un passato glorioso (ha giocato anche nei Boston Celtic), a fine gara ha detto: ”Io vivo per queste partite, sono felicissimo. Serie stupenda Grazie ad una VIRTUS fortissima e quindi tanto onore a loro. A chi dedico questa vittoria? La dedico a tutti coloro che mi sono stati vicini)”.

Tanti elogi per il coach Ettore Messina 63 anni, presidente e allenatore di Milano dal 2019. Nel suo palmares 6 scudetti: 3 con Bologna 1 a Treviso e 2 a Milano.

VIRTUS BOLOGNA A TESTA ALTA

Bologna esce sconfitta a testa alta dopo una combattutissima serie: gli uomini di Scariolo hanno da recriminare per le banali imprecisioni commesse nella “bella del Forum di Assago“, come i molti liberi sbagliati e la scarsa percentuale di tiri da tre. Il primo quarto è stato da incubo e Bologna ha pagato l’aggressività di Milano e il gran inizio di Datome: gli uomini di Messina sono così andati a 21-9.

Nel secondo quarto la Virtus ha provato a ridurre il passivo ma Milano ha comunque mantenuto un vantaggio di 9 punti (38-29). Il terzo quarto e’ stato ricco di errori a canestro da entrambe le parti. Nell’ultimo quarto Napier (7 punti) è stato sicuramente l’uomo in più per Milano, mentre Teodosic ha provato disperatamente a rimettere in corsa le Vu Nere. Seppur il risultato finale è stato basso in termini di punti, le emozioni non sono mancate .

PUBBLICO DEL BASKET FANTASTICO

Tutto esaurito (12.617 spettatori). Giorgio Armani si è complimentato con questo pubblico:” Un pubblico con tante famiglie, bambini. Vedere tutta questa gente che applaude è una emozione unica”.