Batosta Juventus, l’ultima notizia è una vera mazzata

Per la Juventus l’ultima notizia è davvero una mazzata: i tifosi ora non possono che preoccuparsi, occorre trovare un rimedio

Serie A in pausa con le Nazionali che ancora per qualche giorno si prenderanno la scena. Questa sera toccherà all’Italia di Spalletti, in campo ad Udine contro Israele nella quarta partita di Nations League. Un girone che vede gli azzurri primi con sette punti, davanti alla Francia che ne ha, invece, sei.

La pausa è stata l’occasione per alcune squadre di tirare un po’ il fiato dopo il tour de force di settembre, ma nelle prossime settimane ci sarà ancora da correre perché il calendario è molto serrato. Lo sanno bene alla Juventus che con Thiago Motta sta cercando di tornare al vertice. Missione non semplice perché la Serie A quest’anno offre diverse squadre con l’ambizione di vincere lo scudetto. C’è il Napoli capolista, ma anche l’Inter campione in carica: nerazzurri e Milan aspettano di sapere cosa rischiano per l’inchiesta ultras, ma non dovrebbero arrivare sanzioni che incidano sul campionato.

Un campionato che una Juventus sta affrontando nel peggiore dei modi: il riferimento è alla Next Gen guidata da Paolo Montero. L’uruguaiano, sulla panchina della prima squadra nelle ultime due giornate dello scorso campionato, non ha ancora ingranato con la seconda squadra bianconera. Il campionato di Serie C si sta rivelando troppo complicato per i giovani juventini che sabato hanno perso un’altra volta contro il Giugliano.

Juventus, crisi Next Gen: Montero in bilico

Terza sconfitta consecutiva, quinta nelle prime nove giornate di campionato e penultimo posto in classifica con appena sei punti conquistati. Un rendimento decisamente deficitario che pone la Juventus Next Gen a rischio retrocessione in Serie D.

Al momento Montero non è a rischio esonero, anche se è facile immaginare che alla Continassa siano poco contenti del rendimento della squadra e si aspettino un rapido cambio di marci. Un rilancio immediato è quello che serve alla squadra B bianconera per mettere al riparo da decisioni drastiche il proprio allenatore.

Dovesse, al contrario, continuare la serie di risultati negativi non è da escludere un ribaltone in panchina con l’allontanamento di Montero per far spazio ad un altro allenatore. La squadra è attesa da un altro match difficile domenica prossima contro l’Avellino, quindi lo scontro diretto contro il Team Altamura: due incontri che potranno dare un segnale chiaro sul futuro della Juve Next Gen e di Montero.