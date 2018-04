MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Il Bayern Monaco ha sbloccato la semifinale di Champions League contro il Real Madrid dopo 28 minuti con un gran gol di Kimmich.

Il calciatore della Nazionale Tedesca ha avviato e finalizzato una ripartenza da urlo che non ha lasciato scampo al Real Madrid.

🇩🇪BAYERN 1⃣-0⃣REAL MADRID🇪🇸

⚽ ET BUT DE KIMMICH !!! Long ballon en profondeur de @jamesdrodriguez qui envoit #Kimmich !!! L’allemand mine de centrer et tire et trompe @NavasKeylor !!! 1/0 !!!!! 🔥#FCBRMA @realmadrid @FCBayern pic.twitter.com/1OwrKKDLhL

— Total FOOTBALL (@Tootal_Football) 25 aprile 2018