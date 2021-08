Belotti all’Inter, accordo trovato col Torino: calciomercato col botto, forse arriva anche Correa

Colpo di scena: Belotti dovrebbe andare all’Inter. I nerazzurri hanno trovato l’accordo col Torino, ora c’è da discutere la formula per il trasferimento del centravanti della nazionale. Lo scoop è arrivato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

Ma questo non vuol dire che l’Inter abbia abbandonato del tutto la pista Correa. D’altronde la cessioe di Lukaku ha fruttato bei soldi.

Belotti all’Inter, accordo trovato col Torino

Secondo Di Marzio, l’affare Belotti dovrebbe costare in tutto 20-22 milioni di euro più Bonus. Circa 10 milioni in meno rispetto a Correa. Il Gallo, rispetto all’argentino, è un centravanti classico, all’inglese. Un ariete da area di rigore che si completerebbe bene sia con Dzeko che con Lautaro. E anche con Correa, se dovesse arrivare in extremis.

Colpisce la rapidità con cui il Torino avrebbe accettato di vendere il proprio capitano e simbolo. Evidentemente, il mancato rinnovo del contratto ha spaventato Cairo: perderlo a zero sarebbe stato un duro colpo. Ma anche venderlo a 20 milioni o poco più, dopo aver resistito nelle scorse estati a offerte ben più alte…

Correa all’Inter, si può ancora fare

L’eventuale arrivo di Belotti non dovrebbe però, sempre secondo Di Marzio, chiudere all’approdo di Correa a Milano. L’attaccante argentino non è contento alla Lazio e infatti Sarri non lo ha impiegato alla prima di campionato. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, l’ha “allevato” facendolo sbocciare in biancoceleste. Dunque, lo conosce meglio di tutti e sa come esaltarne le qualità. C’è da trovare l’accordo sul prezzo: la Lazio chiede quasi 40 milioni, l’Inter ne offre di meno. Ma la sensazione è che alla fine si chiuderà.