Matteo Berrettini ha battuto sabato sera in rimonta l’argentino Mariano Navone in tre set (6-7, 6-3, 6-2). Una prestazione straordinaria del tennista romano dopo quasi tre ore di battaglia. Torna in finale nel circuito ATP dopo un anno e mezzo. La semifinale di Marrakech vale anche il rientro virtuale in top 100. Domenica 7 aprile ( ore 16) sfiderà per il titolo lo spagnolo Carballes Baena.

Soddisfatto Berrettini al termine del match:” Sono stanco ma anche molto felice. E’ stata la partita più dura della settimana, le condizioni sono cambiate, ma c’è stato l’incredibile sostegno del pubblico. Sono felice per la finale di domani. Non ricordo neanche quando ho giocato l’ultima finale ATP. Ho lavorato tanto per stare bene. E’ presto per pensare a Montecarlo, prima c’è la finale di Marrakech”.

BERRETTINI È TORNATO IN TOP 100

La vittoria con Navone ha regalato un’altra gioia a Berrettini. Il ritorno tra i primi 100 giocatori al mondo. Matteo è virtualmente n. 95 del ranking Atp con 40 posizioni guadagnate. In caso di trionfo in Marocco, diventerebbe numero 84

UNA VITTORIA CHE SEGNA LA RINASCITA DI MATTEO

La vittoria su Navone segna la rinascita di Matteo Berrettini. Un anno e mezzo dopo Napoli 2022, l’azzurro torna in finale al termine di una battaglia di due ore e quarantadue minuti di gioco. Una partita di cuore e grinta, Matteo è riuscito a superare i momenti di difficoltà soprattutto dopo aver perso il primo parziale con un set point fallito, poi la spettacolare rimonta che gli ha spalancato le porte della sua 13esima finale in carriera nel circuito maggiore. Sulla sua strada trova lo spagnolo Carballes Baena, che ha sconfitto in semifinale il russo Pavel Kotov 6/4;6/2.