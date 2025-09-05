Bjorn Borg, leggenda del tennis mondiale, avrebbe rivelato di essere affetto da un tumore. La notizia arriva dal quotidiano svedese Expressen, che cita la quarta di copertina della sua prossima autobiografia Heartbeats (in italiano ‘Battiti: Un’autobiografia’), in uscita il 18 settembre in lingua inglese e il 25 settembre in Italia per Rizzoli. Nel testo, disponibile su Amazon.it, si fa riferimento a una “nuova sfida, la più importante e non ancora conclusa: quella contro un cancro”.

Secondo Expressen, si tratterebbe di un tumore alla prostata, anche se al momento Borg non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali oltre a quelle presenti nel libro. La rivelazione ha immediatamente attirato l’attenzione dei media internazionali, vista la statura sportiva dell’ex campione, uno dei simboli più celebri della storia del tennis.

La carriera e l’eredità di un campione

Borg, oggi 69enne, è considerato uno degli atleti più influenti degli anni Settanta. Conosciuto come “Ice Borg” per la sua freddezza e concentrazione in campo, ha conquistato sei titoli al Roland Garros e cinque consecutivi a Wimbledon, divenendo il primo a firmare un dominio assoluto in entrambe le competizioni.

La sua carriera, però, ebbe una svolta improvvisa: nel gennaio 1983 annunciò il ritiro a soli 26 anni, lasciando il tennis mondiale senza una delle sue figure più iconiche. Nel 1991 tentò un ritorno, ma con scarso successo, scegliendo di giocare con una vecchia racchetta di legno, simbolo della sua epoca.

Oggi Borg si trova di fronte a una sfida ben diversa, lontana dai campi da tennis ma non meno impegnativa. La battaglia contro il cancro, come lui stesso scrive nella sua autobiografia, rappresenta “l’ultima e più importante partita”.