BOLOGNA, STADIO RENATO DALL'ARA – Serie A, anticipo del sabato della terza giornata di campionato. Bologna-Inter 0-2, gol: Radja Nainggolan 66′, Antonio Candreva 81′

Lautaro Martinez e Mauro Icardi hanno problemi fisici e per questo motivo Luciano Spalletti giocherà con Keita Balde come falso nove. Alle sue spalle, esordio stagionale per l’ex Roma, fortemente voluto da Spalletti, Radja Nainggolan. Il Bologna di Inzaghi risponde con una squadra piuttosto difensiva con i soli Falcinelli e Santander in attacco nel tentativo di impensierire Samir Handanovic.

Bologna e Inter arrivano a questa partita con un solo punto in classifica, Inzaghi ha pareggiato con il Frosinone e Spalletti ha impattato con il Torino, e con il bisogno di ottenere la prima vittoria stagionale per scacciare questo avvio negativo di campionato.

Inter vicino al gol al 2′. Cross di Politano, uscita a vuota di Skorupski ed errore a porta vuota di Perisic. L’attaccante croato è stato ingannato dallo svarione del portiere polacco e non è riuscito a colpire la palla a dovere. L’Inter si è divorato una comoda occasione da gol al 5′. Keita ha servito Gagliardini che davanti al portiere ha sparato alle stelle.

Reazione Bologna al 10′, colpo di testa di Helander da due passi e parata miracolosa di Samir Handanovic che ha salvato l’Inter. Ancora Keita al 25′. L’attaccante dell’Inter è stato messo in porta da un lancio di Gagliardini ma davanti a Skorupski ha sbagliato la rovesciata acrobatica e il portiere polacco ha bloccato la sfera senza alcun problema.

Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero. Risultato giusto per quello che si è visto in campo. Il Bologna ha avuto una grande occasione da gol con Helander, che ha impegnato Handanovic alla grande parata, e l’Inter ha sciupato il vantaggio con Perisic che non è riuscito a insaccare a porta vuota dopo una uscita a farfalle di Skorupski.

Botta e risposta a inizio ripresa. Al 51′ Dzemaili cerca il gol con un tiro da fuori area ma non trova la porta dell’Inter. Al 58′ Keita Balde si gira molto bene nell’area di rigore del Bologna ma anche lui non riesce a centrare il bersaglio.

Inter in vantaggio al 66′. Assist di Politano e conclusione vincente con il destro, nel giorno del suo esordio in nerazzurro, di Radja Nainggolan. Il “Ninja” ha sbloccato una partita complicatissima.

Al 77′, fuori il marcatore Nainggolan e dentro Vecino. Il “Ninja” ha dato tutto ed è uscito dal campo esausto. Era solamente l’esordio e non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Raddoppio dell’Inter all’81’, Antonio Candreva, entrato in campo da poco tempo ha insaccato da due passi su assist di Perisic.

Gli highlights di Bologna-Inter 0-2

Gol all’esordio di Nainggolan su assist di Politano

RADJA NAINGGOLAN! Bologna 0-1 İnter 66’dk pic.twitter.com/N2d30T5rb8 — Maç Özetleri TV (@macozetleritv) 1 settembre 2018

Le pagelle di Bologna-Inter 0-2, Radja Nainggolan migliore in campo

Bologna (3-5-2): Skorupski 6; De Maio 5.5, Danilo 6, Helander 5.5; Mattiello 6, Poli 6, Pulgar 6, Dzemaili 6, Dijks 6; Falcinelli 5.5, Santander 5.5. All. F. Inzaghi 5.5

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6.5; D’Ambrosio 6, de Vrij 6.5, Skriniar 6, Asamoah 6; Gagliardini 6, Brozovic 6; Politano 6.5, Nainggolan 7, Perisic 6.5; Keita 6. All. Spalletti 6.5.