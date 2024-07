Bufera in diretta: è stato cacciato dalla televisione

Bufera alle Olimpiadi dopo la frase inopportuna pronunciata in diretta televisiva: cacciato con effetto immediato

Licenziato, senza alcuna possibilità di replica. È ancora bufera alle Olimpiadi di Parigi che si stanno caratterizzando più per le polemiche che per le imprese sportive. Già dalla cerimonia inaugurale di discussioni intorno alla manifestazione a cinque cerchi ce ne sono state tante, anche furiose, e con il procedere dei giorni di gara le cose non sono cambiate.

Così tra errori arbitrali – povera Italia, vittima di più di un’ingiustizia – e clamorosi problemi di organizzazione – la Senna non balneabile ha costretto a rinviare prima gli allenamenti di Triathlon e quindi la gara – , arriva anche un caso mediatico. Questa volta però le Olimpiadi di Parigi fanno solo da contorno a quanto accaduto durante una diretta televisiva. Una frase detta senza pensarci troppo, un commento inappropriato ed ecco il licenziamento in tronco per placare le polemiche.

È quanto accaduto a Bob Ballard, commentatore di Eurosport UK, impegnato a prestare la sua voce durante le gare di nuoto. Ebbene, la vittoria del quartetto femminile australiano della 4×100 stile libero, con tanto di nuovo record olimpico, ha fatto esplodere il caso.

Mentre Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris tardavano a presentarsi sul podio per la premiazione, ecco Ballard farsi scappare una frase giudicata inopportuna e sessista: “Si staranno dando l’ultimo ritocco, sapete come sono le donne: vanno in giro a rifarsi il trucco“.

Olimpiadi, Bob Ballard licenziato per una frase sessista: la sua reazione

Parole che hanno ricevuto la reazione immediata di Lizzie Simmonds, ex nuotatrice che lo stava accompagnando nella telecronaca. “Esagerato Bob, lo fanno anche alcuni uomini” la pronta replica dell’ex atleta.

Intanto sui social era già scoppiato il caso con il video contenente la frase di Ballard diventato presto virale e sommerso dalle critiche e dalle accuse di sessismo. Una vera e propria bufera che ha spinto Eurosport UK a prendere posizione in maniera immediata.

Appena qualche ora dopo, infatti, l’emittente ha comunicato l’allontanamento di Ballard con una nota diramata domenica mattina: “Ieri sera Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato. A tal fine, è stato rimosso dal nostro elenco di telecronisti con effetto immediato“.

Dal suo canto l’uomo tramite social ha voluto scusarsi pubblicamente per l’accaduto: “I commenti che ho fatto durante la cerimonia di premiazione della staffetta australiana di stile libero sabato hanno offeso qualcuno. Non è mai stata mia intenzione turbare o sminuire nessuno e, se l’ho fatto, mi scuso. Sono un grande sostenitore dello sport femminile“.

Un tweet che ha ricevuto molti commenti, molti anche di chi ha giudicato eccessivo il clamore che si è creato, così come la reazione di Eurosport UK, ed ha sottolineato l’accenno di risata che la stessa Lizzie Simmonds si è lasciata scappare nel replicare a Ballard.