Calcio, il verdetto è spaventoso: sarà retrocesso di due categorie

Doppia retrocessione per la big: il mondo del calcio potrebbe essere sconvolto dall’ultima sentenza della giustizia sportiva

Si fa fatica a non parlare di un vero e proprio terremoto: la big del calcio internazionale rischia di finire in Serie C e il verdetto sarebbe anche meno pesante di quel che potrebbe accadere.

C’è aria di bufera in Inghilterra, dove la Premier League potrebbe essere completamente stravolta dal processo che riguarda il Manchester City. La formazione campione d’Inghilterra, sei volte vincitrice del campionato negli ultimi sette anni, rischia di essere duramente penalizzata.

Il caso è noto e riguarda i 115 capi d’accusa relativi alle annate dal 2008 in poi. Accuse che toccano diversi punti e che, si dice da più parti, potrebbero portare all’esclusione della squadra di Pep Guardiola da tutte le competizioni. Il verdetto non è ancora arrivato, ma ora il processo è entrato nel vivo e nel giro di qualche mese arriverà a conclusione.

Lo scorso 16 settembre si è celebrata la prima udienza e in primavera è attesa la prima sentenza, anche se non va dimenticata la possibilità poi di successivi ricorsi che potrebbero allungare ancora i tempi per chiudere in maniera definitiva la vicenda. Una vicenda che per il City potrebbe rivelarsi una vera mazzata: la sanzione più probabile è la doppia retrocessione.

Manchester City in Serie C: la sentenza più probabile

A provare ad analizzare quel che potrebbe succedere nel processo al Manchester City è un ex dirigente dell’Everton, Keyth Wyness. Ceo dei Toffees dal 2004 al 2009, ha parlato a ‘Football Insider’, avanzando l’ipotesi di un accordo tra le parti.

Nessuna esclusione in arrivo, anche se non sarà neanche un colpo di spugna che farebbe insorgere le altre formazioni della Premier League. “Non sarà un verdetto veloce, ci saranno diversi interrogatori quando le parti inizieranno ad esporre le proprie motivazioni – prevede Wyness – . Penso che difesa e accusa si accorgeranno che la soluzione migliore sarà a metà strada“.

Ecco allora che l’ipotesi è un Manchester City che non sarà espulso da ogni competizione, ma subirà comunque una sanzione molto pesante: “Il club sarà retrocesso, di una o due categorie, questo potrebbe essere il responso più probabile per me alla fine del processo“. Una stangata che farebbe precipitare i Citizens giù nella League One, la serie c del calcio inglese, e rappresenterebbe un vero terremoto per il calcio mondiale. Il City è, infatti, una delle squadre più ricche e forti di questo periodo e vederlo in terza serie sarebbe un duro colpo per l’intero movimento.