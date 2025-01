Calcio. Al via giovedì a Riad la Supercoppa italiana, un mini torneo (2-6 gennaio) riservato a quattro squadre: Inter, Atalanta, Juventus, Milan. Semifinali giovedì e venerdì (ore 20),finale lunedì. Tre partite, tutte in diretta su Canale 5. Piccolo regolamento: in caso di parità dopo 90 minuti si andrà ai rigori. Chi vince la Supercoppa incassa 8 milioni di euro. Si gioca nello stadio “Al-Awwal Park” (capienza 25.000 spettatori). Vediamo i primi due incontri.

CALCIO, INTER-ATALANTA (giovedì 2 gennaio)

Match tra due squadre in gran spolvero. Inzaghi ci prova come un anno fa: Coppa e fuga per lo scudetto. Le ultime 5 gare in campionato sono state vinte con un saldo di 18 gol a zero. Inzaghi ha ritrovato Lautaro ; la rete realizzata a Cagliari gli ha tolto dalle spalle uno zaino pieno di piombo. Mancheranno gli infortunati Acerbi e Pavard (ci saranno il 12 gennaio.

Quanto alla Dea, capolista in Serie A, dovrà rinunciare al capocannoniere Retegui. Chi lo sostituirà? Gasp ha diverse soluzioni: o Pasalic o De Ketelaere. In gran forma Lookman, probabile il recupero di Matteo Ruggeri. Curiosità: da 48 anni l’Atalanta non fa gol all’Inter fuori dalla Serie A.

JUVENTUS-MILAN (venerdì 3 gennaio)

I bianconeri cercano a Riad la spinta per un gennaio tosto e decisivo. Bruciano gli 11 pareggi in 18 partite di campionato. Ma Motta può ora contare sulla buona vena del centrocampista Khephren Thuram, 23 anni, figlio piccolo dell’ex bianconero Lilian e fratello dell’interista Marcus. Nel Milan debutta il nuovo allenatore Conceicao, un tecnico che bada al sodo: difesa a 4, linee strette, tridente davanti o le due punte fra cui Leao. Insomma, squadra corta aggressiva, intensa.