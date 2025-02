Il club rischia una pesantissima penalizzazione se dovesse arrivare la condanna: si parla di una sanzione che significherebbe retrocessione certa

Il mondo del calcio è con il fiato sospeso perché la big europea potrebbe essere spazzata via da una condanna senza precedenti. Anno terribile per il Manchester City di Pep Guardiola che oltre ad aver ormai abdicato in Premier League, rischia di finire in fondo alla classifica del campionato e dover ripartire dalla Championship, la serie B inglese.

Questo, a dirla tutta, non sarebbe neanche il peggiore dei mali visto che tra le possibili sanzioni figura anche l’espulsione definitiva dal campionato. Il caso è quello che tiene bando da anni ormai e riguarda la violazione di diverse norme legate al Fair Play Finanziario. Sui Citizens pendono ben 115 capi d’accusa tutti legati alle normative sui conti. Nelle prossime settimane arriverà il primo verdetto, poi ci sarà spazio per ricorsi e controricorsi, ma intanto emerge quella che potrebbe essere la sanzione: 100 punti di penalizzazione.

Stangata Manchester City, penalizzazione record

Si tratterebbe di un vero e proprio record se trovassero conferma le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra. Queste parlano del fatto che il Manchester City sarebbe stato avvisato di quella che potrebbe essere la sanzione in caso di condanna: una penalizzazione che parte da 60 punti e potrebbe arrivare fino a 100.

In pratica significherebbe la certezza della retrocessione considerato che la squadra di Guardiola attualmente ha ‘solo’ 27 punti in più della terzultima e sarebbe impossibile accumulare un tale vantaggio da evitare gli effetti della stangata. Come detto la penalizzazione potrebbe anche non essere l’unica sanzione comminata al City: si parla anche del possibile blocco del mercato per diverse sessioni e della possibile esclusione dal campionato del club.

Una situazione complicata che potrebbe avere un effetto devastante non soltanto sul Manchester, ma sull’intero movimento calcistico inglese. Da ricordare come la Premier League non sia affatto tenera con i club che non rispettano le regole del Fair Play Finanziario. Lo scorso anno Everton e Nottingham Forrest furono penalizzate per non aver rispettato i limiti del PSR, violazioni decisamente minori rispetto a quelle di cui sono accusati i Citizens. Da qui la pesante sanzione che potrebbe travolgere la squadra di Guardiola e rappresentare un vero terremoto per il calcio europeo. Ancora poche settimane e si conoscerà il verdetto.