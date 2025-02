Diletta Leotta protagonista con il suo podcast: la confessione è emozionante, hanno detto tutto in diretta

Non c’è solo il calcio nella vita di Diletta Leotta. La conduttrice siciliana è spesso accostata al mondo del pallone per il suo essere uno dei volti più noti di DAZN, la piattaforma streaming che trasmette tutta la Serie A.

Ma la sua attività professionale va anche oltre il rettangolo verde: in questa stagione televisiva è stata protagonista anche de La Talpa, sulla reti Mediaset, mentre da tempo conduce un podcast, Mamma Dilettante, dove ospita personaggi famosi e affronta con loro il tema della genitorialità. Lo ha fatto anche con un altro volto noto del calcio in tv: Fabio Caressa. Il telecronista è stato ospite della Leotta insieme alla primogenita Matilde.

Durante la chiacchierata il giornalista si è lasciato andare ad una confessione privata che ha sorpreso molti, raccontando il motivo per cui è stato spinto a lasciare il ruolo di direttore di Sky Sport 24. Un motivo da ricercare nella famiglia, come lo stesso Caressa ha raccontato a Diletta Leotta.

Caressa a Diletta Leotta: “Periodo più complicato in famiglia”

Nel raccontare di quell’esperienza, Fabio Caressa ha spiegato di come si sia trattato del “momento più complicato in famiglia in assoluto“. Proprio per questo aveva deciso di ricoprire il ruolo soltanto per tre anni, svelando poi che ha dovuto lasciare “perché mia moglie (Benedetta Parodi, ndr) mi aveva fatto capire che le cose non andavano benissimo“.

Troppi impegni, troppo tempo dedicato al lavoro: “A Sky si entrava alle otto di mattina e si andava via tardi. Io tenevo molto a fare la cena a casa alle otto, però poi stavo al telefono fino all’una di notte, quando andava in onda l’ultimo telegiornale. Non era una vita facile. Non era la mia vita“. C’è stato però un episodio che lo ha convinto a lasciare la direzione ed è legato a Diego, il figlio più piccolo: “Allora era in terza elementare ed aveva scritto dei pensieri dicendo che ‘il mio più grande dispiacere è che papà ed io non giochiamo mai‘. Lo raccontò a cena e quella affermazione mi ha fatto prendere la decisione definitiva“.

Nessun rammarico nelle parole di Fabio Caressa che ha voluto dedicare più tempo alla famiglia, intuendo il chiaro desiderio del figlio Diego. Questa la confessione del giornalista a Diletta Leotta che con la figlia Matilde ha scelto di mettere a nudo una parte della loro famiglia.