La Leotta incanta ancora una volta i propri fan: l’immagine pubblicata sui social è davvero clamorosa, tutti i dettagli

Il derby tra Milan e Inter è stato anche il suo derby. No, nessuna questione di tifo, ma Diletta Leotta è stata protagonista assoluta della stracittadina della Madonnina.

La conduttrice ha, infatti, presentato il pre e il post partita su Dazn, incantando i tifosi con la sua avvenenza. Una minigonna che lascia scoperte tutte le gambe, poi una trasparenza per mettere in risalto il décolleté: questo l’outfit scelto dalla Leotta per il derby che si è disputato domenica pomeriggio a San Siro. Bellissima, Diletta ha però riscaldato i suoi fan anche nei giorni successivi, con altre pubblicazione sui social che hanno fatto girare la testa agli oltre nove milioni di follower che la seguono su Instagram.

Dopo la tappa a Parigi della scorsa settimana, dove ha presenziato ad una sfilata di moda, Diletta Leotta si è concessa ancora qualche giorno di vacanza in montagna. Domenica, infatti, era a St. Morizt, in Svizzera, almeno da quanto pubblicato sui social. Una giornata di ‘ricarica’ dopo le fatiche del derby, insieme anche alla figlia Aria. Diletta Leotta ne ha approfittato per postare qualche scatto e, ovviamente, le sue immagini hanno lasciato il segno.

Diletta Leotta, immagine provocante: fan in delirio

Una Diletta Leotta in gran forma quella che appare nelle foto del soggiorno a St. Moritz insieme anche alla mamma. Mentre il marito Karius è impegnato con lo Schalke 04, la presentatrice siciliana si concede qualche attimo di relax e lo fa ammaliando i fan con le sue immagini.

Una in particolare immortala la bella conduttrice in acqua, con il panorama della neve a fare da sottofondo. Luci soffuse, bikini d’ordinanza nonostante il freddo, Diletta Leotta incanta con le sue forme da capogiro e i commenti si sprecano sui social. Quasi mille e, se non manca chi la critica per voler apparire costantemente e aver preferito la vacanza ad andare a trovare il marito, ci sono tanti fan che le fanno i complimenti.

“Che meraviglia che sei” scrive un utente ed un altro non può che essere d’accordo visto che con gli occhi a cuoricino commenta: “Woww“. Una pioggia di complimenti e di cuoricini per la Leotta che si rilassa tra neve e spa: la conduttrice ha fatto ancora una volta centro con i suoi scatti super sexy che hanno fatto innamorare i suoi fan.