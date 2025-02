Diletta Leotta non smette di entusiasmare i suoi fan: l’ultimo regalo è una foto che nel giro di qualche minuto è già diventata virale

Diletta Leotta, ancora lei, sempre lei. La regina della Serie A conquista i fan con le sue immagini mozzafiato scattate nei vari stadi d’Italia. L’ultima sua apparizione è stata a San Siro per Inter-Fiorentina, la gara di lunedì sera che ha chiuso la ventiquattresima giornata di Serie A.

Una partita dalla tante emozioni, ma non quante tante ne genera la bella conduttrice siciliana. Ancora una volta la Leotta si è presa la scena, è diventata la protagonista assoluta sul terreno di gioco di San Siro con la sua bellezza impagabile. Questa volta ha scelto un vestito in pelle color verde che ha esaltato la sua silhouette.

Curve mozzafiato per la Diletta nazionale, anche se per una volta non è tanto la sua bellezza ad attirare l’attenzione dei fan, quanto ciò che fa a bordo campo. Una Leotta che sceglie di sorprendere i propri fan e, nonostante i tacchi a spillo, si cimenta con il pallone tra i piedi.

Diletta Leotta, il palleggio è da top player

Palleggio da top player per Diletta Leotta. Prima della partita tra Inter e Fiorentina, la presentatrice ha messo in mostra la sua capacità con il pallone tra i piedi. Ostacolata da dei tacchi a spillo molto alti, la siciliana ha provato ugualmente a calciare la palla: lo scatto la immortala mentre calcia il pallone ed inevitabilmente l’immagine ha conquistato i tifosi.

Bella e amante del pallone non c’è connubio migliore per conquistare i tifosi di calcio e la Leotta di fan ne ha davvero molti. Il suo profilo Instagram vanta oltre nove milioni di follower, tutti pronti ad ammirare i suoi scatti, spesso provocanti, ma anche ironici e divertenti. L’ultimo, come detto, la immortala palla al piede e ha ottenuto una valanga di mi piace e commenti.

Ha fatto ancora centro Diletta Leotta con la sua foto da San Siro che ha impiegato poco tempo a diventare virale e fare il giro del web. Una foto che ha conquistato i follower che l’hanno riempita di complimenti, ma anche scherzato sulle sue capacità palla al piede. Per la siciliana ora c’è la tappa a Sanremo dove si è immortalata in una storia recente: in Liguria per il Festival prima di tornare sui campi di Serie A, magari provando a migliorare la sua tecnica.