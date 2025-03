Diletta Leotta si gode la vacanza per la pausa del campionato: le ultime foto della conduttrice sono da capogiro, questa volta ha esagerato

Non c’è Serie A senza Diletta Leotta, ma c’è Diletta Leotta anche senza Serie A. Il campionato è in pausa, messo in stand-by per gli impegni delle Nazionali. L’Italia ha già chiuso il doppio match con la Germania, uscendo dalla Nations League ed ora gli azzurri torneranno ai club di appartenenza per rituffarsi nel campionato.

Ha ancora un po’ di tempo per sé, invece, la conduttrice Dazn che ha sfruttato il weekend senza impegni pallonari per trascorrere un po’ di tempo con il marito Loris Karius. Il portiere da gennaio è tornato a giocare nella Serie B tedesca con lo Schalke ed ha approfittato dei giorni di riposo per stare un po’ insieme alla moglie e alla figlia Aria. Fuga a Berlino per la coppia che si è immortalata nelle strade della capitale della Germania sorridenti e più uniti che mai.

La presentatrice ha pubblicato alcune foto della serata trascorsa insieme al marito in giro per la città. Due le foto che li ritraggono insieme: nella prima sono abbracciati e sorridenti, mentre nella seconda si guardano occhi negli occhi con una complicità che conquista i più romantici tra i fan.

Diletta Leotta a Berlino, la foto è hot

Ma la gallery che Diletta Leotta ha postato sulla sua vacanza a Berlino non si è fermata agli scatti con il marito. La bella siciliana ha scelto di far salire la temperatura sui social con altri due scatti che hanno conquistato i suoi follower.

In entrambe le foto la Leotta si presenta con una gonna molto mini e una giacca aperta che permette di mostrare un décolleté da sballo. La pioggia di mi piace è la logica conseguenza delle immagini ad alta carica erotica che Diletta ha pubblicato, raccogliendo nel giro di poche ore la bellezza di duecentomila mi piace.

Ovviamente oltre alla pioggia di cuorcini, c’è stata anche una valanga di commenti e sono in pochi a non fare i complimenti alla Leotta. “Meravigliosa” scrive un utente ed un altro scherza “a tutto zoom“. Diletta dunque ha fatto un’altra volta centro con le sue fotografie che hanno conquistato gli oltre milioni di fan che popolano il suo profilo Instagram e che restano lì in attesa del prossimo scatto. Ovviamente da capogiro.