La conduttrice di Dazn protagonista ancora una volta del mondo del calcio: la sua ultima apparizione lascia tutti senza parole

La regina del calcio italiano e, a questo punto, non solo. Diletta Leotta torna ad ammaliare i suoi fan con l’ultima sua apparizione pubblica.

La conduttrice siciliana, protagonista assoluta del campionato di Serie A su Dazn, ora supera i confini italiani e va alla conquista del mondo. È lei l’Ambassador della piattaforma di streaming per il Mondiale per club che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. La prima edizione del torneo, fortemente voluto da Gianni Infantino, presidente della Fifa, vedrà tra le protagoniste due squadre italiane: Inter e Juventus saranno ai nastri di partenza della nuova manifestazione.

Ma l’Italia sarà rappresentata anche dalla splendida Diletta Leotta che si è presa la scena anche durante la presentazione ufficiale del nuovo trofeo che sarà consegnato alla squadra vincitrice. L’evento si è tenuto a New York ed ha dato il via al Trophy Tour del Mondiale per Club 2025. Serata di eccezione a Times Square, presso il flagship store di Tiffany & Co. sulla 5th Avenue. Alla presenza dello stesso Infantino e di ospiti d’eccezione come gli ex calciatori Francesco Totti e Javier Zanetti e il cantante Robbie Williams.

Diletta Letta protagonista a New York: abito da sogno

Tutti sono dovuti passare anche per il microfono di Diletta Leotta che ha fatto da madrina per conto di Dazn, piattaforma che trasmetterà tutte le partite del torneo in esclusiva in tutto il mondo.

La Leotta è stata protagonista assoluta della serata con un outfit che ha fatto girare la testa ai presenti e ai suoi fan sui social. Per la serata, infatti, la bella presentatrice siciliana ha scelto un abito total black, realizzato da Demna, Direttore Creativo di Balenciaga. Un vestito asimmetrico, con un monospalla che ha lasciato scoperta tutta una spalla. L’asimmetria era presenta anche in basso: l’abito, infatti, per metà era un minidress, per l’altra metà un vestito da sera lungo con strascico.

Inevitabilmente tutti gli occhi si sono posati sulla bellezza della Leotta, con le sue forme messe in risalto dall’abito che ha un valore di oltre tremila euro. Per la giornalista sono giornate intense queste non soltanto dal punto di vista professionale. Suo marito, Loris Karius, infatti, ha appena firmato con lo Schalke 04 e si è quindi trasferito in Germania. Separazione per motivi di lavoro, con la coppia che dovrà ora imparare a gestire la lontananza.