La Leotta protagonista ancora una volta sui campi di calcio di Serie A: l’ultima foto stupisce tutti per un particolare

Ancora Diletta Leotta, sempre e soltanto Diletta Leotta. La regina della Serie A non perde un colpo ed incanta nuovamente San Siro in occasione della sfida tra Inter e Fiorentina.

Un monday night ad alta intensità, con polemiche da una parte e dall’altra. A mettere d’accordo tutti ci ha pensato però la bella conduttrice di Dazn, padrona di casa sul prato di San Siro nel pre e post gara. Una splendida Leotta ha tenuto compagnia agli spettatori nei minuti che hanno anticipato il match ed ha poi fatto gli onori di casa nel tradizionale post partita con le interviste ai protagonisti in campo.

Per la sfida tra nerazzurri e viola la Leotta ha scelto un outfit che ha fatto girare la testa ai suoi fan. Oltre nove milioni i follower che la seguono su Instagram e che hanno potuto ammirare le fotografie postate dalla bella siciliana direttamente da San Siro. Un appuntamento ormai tradizionale per chi segue la presentatrice sui social: ogni partita che la vede impegnata a bordocampo è protagonista anche sui suoi account con foto che fanno spesso incetta di cuoricini.

Diletta Leotta on fire: pioggia di like per l’ultima foto

È successo anche con l’ultima gallery pubblicata da Diletta Leotta su Instagram, ovviamente direttamente da San Siro.

Per l’occasione la donna ha scelto un completo in pelle, color verde bottiglia, firmato Alexandre Vauthier. Si tratta del brand francese protagonista della sfilata parigina a cui ha partecipato anche la stessa Leotta qualche giorno fa. Un abito caratterizzato da un blazer dalle spalle ampie, che richiama gli anni Ottanta, e che si va a stringere sui fianchi, esaltando così il punto vista. Il pantalone poi a vita alta, molto aderente e aperto sul fondo così da far risaltare le scarpe, un paio di décolleté della stessa tonalità di verde dell’abito.

Un outfit che è piaciuto molto ai fan della Leotta che, infatti, sui social non le hanno risparmiato i complimenti. “Stupenda“, “meravigliosa“, “divina” sono soltanto alcuni dei commenti che accompagnano le foto della conduttrice. Faccine con gli occhi a cuoricini si sprecano come i mi piace: oltre 85mila per le ultime foto pubblicate dalla bella siciliana. Tutti d’accordo o quasi sulla bellezza di Diletta Leotta che incanta ancora una volta i campi di Serie A con il suo fascino.