Una Diletta Leotta in versione super sexy quella che scatena i tifosi con il suo ultimo video: difficile resistere al suo fascino

Impareggiabile. Un fascino irresistibile. Diletta Leotta incanta i propri fan con l’ultimo video che fa incetta di like su Instagram.

La regina della Serie A per una volta gioca in trasferta e abbandona l’erba verde dei campi di calcio. Niente interviste da fare, nessun calciatore a cui domandare dell’ultimo gol. Una Diletta Leotta in versione insolita quella che si mostra ai propri fan nell’ultimo video pubblicato sul suo account Instagram, dove vanta un seguito di oltre nove milioni di fan.

Tutti o quasi rapiti letteralmente dalla sua bellezza: un filmato sexy e divertente allo stesso tempo, capace di conquistare oltre cinquantamila mi piace e centinaia di commenti. Diletta porta tutti con sé a Parigi e lo fa con un video che fa strabuzzare gli occhi. La bella conduttrice siciliana è volata in Francia, infatti, per la Fashion Week Haute Couture ed ha voluto documentare la sua giornata sotto la Torre Eiffel.

Diletta Leotta incanta a Parigi: il video è sexy

Con il filmato pubblicato su Instagram la Leotta accompagna i fan durante la sua giornata parigina. L’arrivo in Francia, quindi in albergo per la preparazione della serata. Trucco e scelta del vestito, con cambi di abito che mandano in estasi i fan.

La scelta alla fine è ricaduta su un vestito bianco che presentava maniche lunghe e un drappeggio laterale con un profondo spacco, molto apprezzato dai follower. A completare l’outfit della bella siciliana una pelliccia, anche questa bianca.

Inutile dire che il video ha spopolato sui social e sono piovuti centinaia di complimenti. “Hai fascino da vendere”, “Stupenda”, “pazzesca” e ancora “incantevole”, “la più bella di tutte”: sono soltanto alcuni dei commenti che si leggono e con i quali è stato accolto il filmato di Diletta Leotta. Ovviamente non manca qualche critica un po’ piccata, ma fa parte del gioco e la conduttrice l’accetta senza battere ciglio.

Faticano, invece, a restare impassibili i suoi fan davanti alla bellezza della siciliana che ha letteralmente mandato in tilt Instagram con la sua ultima pubblicazione. Una rapida tappa a Parigi per assistere ad una sfilata di moda anche se, scherza anche la stessa Diletta nel video, a fare la sfilata pare sia stata proprio lei. E in molti, se non tutti, hanno apprezzato.