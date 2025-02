Brutta esperienza per il difensore della Juventus che è stato condannato a sei mesi di carcere con la condizionale: cosa è successo

La condanna è ufficiale ed arriva un anno e mezzo dopo il fatto: Daniele Rugani, ex difensore della Juventus, attualmente in prestito all’Ajax, è stato condannato dal Tribunale di Torino per guida in stato di ebbrezza.

La sentenza è arrivata nei giorni scorsi e prevede sei mesi di carcere ed una multa di duemila euro con la condizionale. In aggiunta a ciò, al calciatore è stata revocata la patente ed è stata disposta la confisca dell’auto, una Maserati. Era al volante di questa vettura Rugani il 21 luglio 2023 su un raccordo alle porte di Torino quando ha avuto un incidente.

Nessuna altra vettura coinvolta, ma la polizia stradale è intervenuta ugualmente ed ha eseguito un doppio alcol test al giocatore. Le due analisi sono risultate positive all’alcol con un tasso per litro di sangue di 1,56 grammi nella prima prova e di 1,54 alla seconda. Da qui la decisione del pubblico ministero: a Rugani era stato notificato un decreto penale con la condanna a 5mila euro di multa e la confisca dell’auto. Una decisione contro cui Rugani aveva presentato ricorso.

Rugani condannato per guida in stato di ebbrezza

Ora la nuova condanna a sei mesi di carcere e ad una multa di duemila euro. Questo nonostante l’avvocato di Rugani abbia chiesto l’assoluzione, basando la sua richiesta su due ordini di motivi. Il primo è legato all’etilometro: secondo la difesa, infatti, il valore fornito non poteva essere considerato affidabile in quanto la revisione e la tara erano state effettuate presso una società non autorizzate. Il secondo, invece, porta ad alcune sentenze della Corte di Cassazione per chiedere l’assoluzione per la tenuità del fatto.

Argomentazioni che non hanno convinto i giudici che hanno emesso la sentenza con la condanna di Rugani a sei mesi di cercare e duemila euro con la condizionale, oltre alla revoca della patente e alla confisca dell’automobile. Il calciatore attualmente è in Olanda e veste la maglia dell’Ajax in prestito. Con i lancieri ha disputato 18 presenze per un totale di meno di 900 minuti in campo.

In campionato ha collezionato appena 8 minuti nelle ultime tre partite, mentre in settimana è sceso in campo nel match di Europa League contro gli svizzeri dell’Union Saint-Gilloise. Durante la partita è stato però costretto ad uscire all’intervallo per un problema fisico. Ora la sentenza del Tribunale di Torino.