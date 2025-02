Per Simone Inzaghi il periodo non è dei migliori, intanto la ex si prende la scena: il look è davvero pazzesco

Non un periodo particolarmente positivo per Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter fa i conti con le difficoltà della sua squadra, sconfitta domenica sera in casa della Juventus.

I nerazzurri sono secondi in classifica, a -2 dal Napoli, ma devono ritrovare la giusta strada per poter ambire al bis scudetto e ad andare in fondo in Champi0ns League. Il tecnico è al centro delle polemiche, con le critiche ad alcune delle sue scelte che si fanno sempre più pressanti. Soltanto il campo potrà silenziarle e ciò accadrà quando (e se) la squadra nerazzurra tornerà a marciare a pieno ritmo, lanciando così la volata scudetto.

Se Inzaghi, come detto, non vive un momento particolare positiva, non lo stesso si può dire della sua ex: Alessia Marcuzzi. La presentatrice e l’allenatore sono stati insieme dal 1998 al 2006 e hanno avuto un figlio, Tommaso, oggi 23enne. La Marcuzzi si è presa la scena sul palco dell’Ariston, presentando al fianco di Carlo Conti l’ultima puntata del Festival di Sanremo. Appuntamento d’eccezione per la conduttrice che ha ammaliato gli spettatori con un look particolare e molto provocante.

La Marcuzzi a Sanremo: abito con ‘sorpresa’

Il primo abito scelto da Alessia Marcuzzi per affrontare la ‘prova’ delle scale del teatro Ariston ruba l’occhio. A primo acchito sembra un normale abito da sera nero e lungo, ma dopo poco si capisce che porta con sé una ‘sorpresa’.

Il retro, infatti, presenta un’ampia scollatura con la schiena della showgirl completamente nuda. Un look che ha colpito gli spettatori e i fan che sui social hanno voluto sottolineare la bellezza della Marcuzzi. “Splendida”, “Stupenda amica mia” e ancora “meravigliosa ed elegantissima” soltanto alcuni dei commenti che si leggono sul profilo Instagram della presentatrice.

Una Marcuzzi che però non ha convinto tutti nella conduzione: se ci sono tanti complimenti sotto le foto post Festival, si possono rintracciare anche delle critiche per il modo in cui la donna ha tenuto il palco. Qualcuno ha evidenziato come la Marcuzzi avrebbe potuto presentare in maniera convincente, qualche altro individua nella troppa emozione il problema reale. E non manca chi la ‘rimprovera’ per aver “sprecato l’occasione”.

Ma, critiche a parte, Alessia Marcuzzi è riuscita a conquistare il cuore dei suoi fan con un look molto apprezzato e che ha ricevuto una valanga di ‘mi piace’.