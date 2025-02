Novità a sorpresa per la Juventus e Thiago Motta: il ribaltone è ormai compiuto, nessuno se l’aspettava. Cosa è successo

Vittoria scacciacrisi, o almeno un successo per prendere una boccata d’ossigeno. La Juventus ha ritrovato i tre punti domenica contro l’Empoli e si gode una settimana di relativa tranquillità. Senza alcun impegno infrasettimanale, Thiago Motta può lavorare sull’inserimento dei nuovi acquisti. Kolo Muani a parte, a segno già tre volte in due partite, i tre nuovi arrivi bianconeri devono ancora dare il loro contributo. Renato Veiga ha debuttato proprio contro l’Empoli, Alberto Costa aspetta ancora il suo esordio, poi c’è l’ultimo arrivato, Kelly, che ha iniziato questa settimana a lavorare con il resto del gruppo.

Un poker di acquisti che dovrà dare una mano all’allenatore della Juventus per risalire la classifica e mettere in sicurezza il piazzamento Champions. È questo l’obiettivo da non fallire per Thiago Motta, quello che se non centrato metterebbe in crisi tutto il progetto bianconero. Il tecnico ex Bologna, infatti, da qualche settimana è sotto accusa per i risultati non in linea con le aspettative e per un gioco lontano da quello atteso.

Così si è parlato anche di un suo possibile esonero, in riferimento alla fine della stagione, ma ora arriva il ribaltone che cambia totalmente le carte in tavola.

Juventus, Thiago Motta promosso: giudizio a sorpresa

Finora i giudizi sul lavoro di Thiago Motta non sono stati certo positivi. Certo l’attenuante degli infortuni e la necessità di avere pazienza per un progetto che stravolge totalmente il gioco della squadra, erano tenuti in considerazione da tutti, ma in pochi giudicavano in maniera positiva l’operazione dell’allenatore.

Ora arriva il giudizio che ribalta tutto: Carlo Nicolini, ex dirigente dello Shakhtar Donetsk, promuove l’operato di Motta. Intervistato da ‘juventusnews.eu’, Nicolini ha affermato: “Finora è un bilancio positivo. La Juve ha iniziato una rivoluzione e serve tempo“.

Pur ammettendo che l’allenatore non è riuscito a sfruttare subito i nuovi arrivati del mercato estivo, è convinto che la stagione bianconera non può essere giudicata in maniera negativa: “Il tipo di gioco, la consapevolezza e la nuova strada intrapresa al momento sono note positive per il futuro – ha spiegato – . Manca qualche vittoria, altrimenti la Juve sarebbe in linea con quello che ci si aspettava a inizio stagione. Poi, se va avanti anche in Champions, la stagione si può considerare positiva“. Motto promosso dunque, in attesa che il verdetto del campo metta tutti d’accordo.