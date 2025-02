Non si placano le polemiche dopo quanto accaduto lunedì sera in Inter-Fiorentina: si parla di campionato falsato e di partita da rigiocare

Polemiche a non finire. Inter-Fiorentina continua ad agitare il dibattito e a creare malumore per quanto si è visto in campo a San Siro lunedì sera. Polemiche da una parte e dall’altra: i viola sono furiosi per il calcio d’angolo concesso ai nerazzurri e dal quale è nato l’autogol di Pongracic. Un corner che non avrebbe dovuto esserci visto che nel corso dell’azione la palla era già uscita dal terreno di gioco quando Bastoni l’ha rimessa in area di rigore.

Non meno arrabbiati i nerazzurri che protestano per il rigore concesso dopo revisione al Var per il tocco di mano di Darmian. Un rigore che non esiste ha tuonato Inzaghi nel post partita, anche se molte delle polemiche si sono concentrate proprio sull’angolo concesso all’Inter. Un angolo che non è andato giù a molti tifosi della rivali della Beneamata, partendo da quelli del Napoli: gli azzurri, infatti, sono impegnati in un testa a testa per lo scudetto con l’Inter e temono che le decisioni arbitrali possano favorire la squadra milanese.

Ne è convinto il giornalista, di dichiarata fede napoletana, Carlo Alvino che tuona contro gli arbitri in un’intervista a Calciomercato.it

Inter-Fiorentina, Alvino tuona: “Campionato falsato”

È un duro atto di accusa quello che Alvino lancia nei confronti della classe arbitrale dopo Inter-Fiorentina.

Il giornalista rimarca: “Inter-Fiorentina decreta la morte civile del calcio italiano“. Quindi va oltre la sfida scudetto: “Se uno vuole veramente coltivare questa passione per il calcio, quello che si è visto in Inter-Fiorentina decreta la morte di questo sport. Non può capitare e non deve capitare. Falsa una partita e indirettamente falsa un campionato“.

Parole durissime alle quale Alvino poi aggiunge: “A Milano una delle pagine più brutte della storia del calcio recente in Italia“. Il giornalista ha messo in evidenza anche le disparità di trattamento che – a suo dire – ci sono tra le diverse squadre: “Stiamo vedendo cose che danno fastidio. Decisioni che cambiano a seconda della maglia che indossi. Ad esempio in Como-Juventus, quando VAR dice una cosa e AVAR ne dice un’altra“.

Alvino quindi critica duramente il settore arbitrale e si fa un augurio per la fase decisiva del campionato: “Perdere lo scudetto per errori propri ci può stare, perderlo per qualche punto non guadagnato in maniera legittima, mi farebbe girare qualcosa“.