GENOVA – Antonio Cassano ha quasi 36 anni e non gioca una partita ufficiale da 615 giorni.

Dopo la fuga da Verona della scorsa estate, Cassano è pronto a rimettersi in gioco. Il fuoriclasse di Bari si sente in forma ed è pronto a competere con i calciatori più giovani.

Cassano è stato intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport e non ha usato mezzi termini: “Non mi sento un ex calciatore, sono pronto a rimettermi in gioco. Chi mi vuole può contattarmi e trattare direttamente con me”.