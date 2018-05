ROMA – L’Atletico Madrid ha un accordo con Edinson Cavani che sostituirebbe Antoine Griezmann dato ormai in partenza verso Barcellona.

Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l’ex bomber del Napoli, che al Psg guadagna 12 milioni di euro l’anno, sarebbe disposto a ridimensionare il suo ingaggio per facilitare l’operazione e lasciare Parigi.

Il fatto che il Matador abbia 31 anni non è un problema per il tecnico dei ‘colchoneros’ Diego Simeone, che ritiene Cavani un ottimo rinforzo per la sua squadra.

Nella decisione di Cavani di lasciare Parigi – scrive Mundo Deportivo – anche la presenza nelle fila dell’Atletico di altri due uruguaiani, Diego Godín e José María Giménez, suoi compagni di squadra in nazionale.

Secondo il quotidiano spagnolo, per sostituire Griezmann Simeone aveva puntato anche su Paulo Dybala, scelta poi abbandonata per la richiesta economica della Juventus.