Calciomercato Inter, è fatta per Tonali. Se resta Conte arriva anche Kanté (foto Ansa)

Calciomercato Inter, colpo a centrocampo per i nerazzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport è fatta per Tonali.

L’Inter avrebbe piazzato il primo grande colpo di questa sessione di calciomercato. Stando a quanto scritto da Vincenzo D’Angelo per La Gazzetta dello Sport, sarebbe fatta per Sandro Tonali.

L’Inter lo avrebbe sottratto ad un’ampia concorrenza convincendo il Brescia con una offerta da 35 milioni di euro. La Gazzetta fornisce indicazioni anche sulla formula del trasferimento del ragazzo da Brescia a Milano.

Si tratterebbe di un prestito oneroso con obbligo di riscatto da parte dell’Inter. Tonali rappresenta un acquisto fortemente voluto da Marotta. Per questo è stato preso indipendentemente dalla permanenza o meno di Conte a Milano.

L’altra operazione di calciomercato a centrocampo è invece fortemente legata al futuro di Antonio Conte. Se il tecnico dovesse restare a Milano, i nerazzurri gli regalerebbero anche Ngolo Kanté.

In caso contrario, il centrocampista francese non arriverebbe all’Inter perché Allegri, che è il principale indiziato per la sostituzione di Conte, avrebbe l’intenzione di rilanciare Eriksen ad alti livelli.

Infatti Conte ed Allegri hanno due idee di calcio molto diverse. A Conte farebbe più comodo un centrocampista di movimento come Kanté, mentre Allegri stravede per i centrocampisti tecnici, ma magari un po’ lenti, come Eriksen (fonte La Gazzetta dello Sport).