TORINO – L’ultimo anno bianconero non è stato facile per Paulo Dybala. E’ passato da essere la star della squadra, il numero dieci, ad essere spesso un rincalzo di lusso. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino è cambiato tutto. A Dybala sono state tolte le chiavi dell’attacco, i rigori e le punizioni. L’attaccante argentino è stato spostato lontano dalla porta, a fare spesso da gregario a Cristiano Ronaldo.

Questo suo declassamento ha innescato un rapporto conflittuale con Massimiliano Allegri. Con la permanenza del tecnico toscano, Dybala avrebbe lasciato sicuramente la Juventus ma dopo l’arrivo di Maurizio Sarri le cose potrebbero essere cambiate.

L’uso del condizionale è d’obbligo perché Dybala ancora non si è presentato al ritiro precampionato della Juventus visto che sta trascorrendo dei giorni di vacanza extra per via della partecipazione alla Coppa America con l’Argentina. Di conseguenza non ha ancora avuto un contatto diretto con Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli e Chelsea vorrebbe prima averlo a disposizione per poi prendere una decisione più sensata sul suo futuro.

Dybala continua ad avere calciomercato, soprattutto all’estero, ma non alle cifre di due anni fa quando era arrivato a valere quasi cento milioni di euro. Adesso la Juve faticherebbe anche a guadagnarne la metà (anche se il club bianconero continua a valutare il suo cartellino almeno sessanta milioni di euro).

Paulo Dybala ha calciomercato sia in Inghilterra che in Spagna. Manchester United e Tottenham hanno bussato alla porta della Juventus per chiedere informazioni. Dalla Spagna, si è fatto vivo l’Atletico Madrid che sogna di schierarlo in un attacco tutto velocità e fantasia con Joao Felix. La Juve ha risposto in maniera sincera, Dybala potrebbe anche partire ma solamente dopo essere stato valutato con attenzione dal nuovo allenatore Maurizio Sarri.