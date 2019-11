BOLOGNA – Tutti pazzi per Dejan Kulusevski. Il calciatore dell’Atalanta, che sta incantando in prestito al Parma, è finito nel mirino di calciomercato di Juventus e Inter. I primi a muoversi, sono stati i nerazzurri ma oggi i bianconeri hanno fatto passi in avanti importanti con Paratici che era allo stadio a Bologna. Il dirigente della Juventus era sugli spalti per assistere alla partita tra Bologna e Parma con Kulusevski che è stato tra i migliori in campo visto che ha segnato la splendida rete del momentaneo uno a zero per la sua squadra, l’incontro è poi terminato sul risultato di due a due.

L’Atalanta si fa forte dello straordinario rendimento del suo calciatore con la maglia del Parma e ha l’intenzione di scatenare una vera e proprio asta. Si parte da circa 35 milioni di euro ma si potrebbe arrivare facilmente a 40 o più visto che l’interessamento di Inter e Juventus nei suoi confronti è concreto.

Dejan Kulusevski è nato il 25 aprile 2000, ha solamente 19 anni, ma è già uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato. Juventus e Inter vogliono acquistarlo subito prima che si trasferisca in un campionato più ricco come quello inglese. In quel caso diventerebbe impossibile prenderlo.