Calciomercato Juventus, Riccardo Orsolini al Bologna in prestito

BOLOGNA – Riccardo Orsolini è un nuovo giocatore del Bologna. Il club rossoblù ha depositato in Lega Calcio il contratto dell’esterno d’attacco, che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Juventus, dopo essere stato liberato dall’Atalanta.

Il ventunenne talento di Ascoli Piceno ha trascorso la prima parte della stagione in prestito a Bergamo, dove ha totalizzato 151 minuti e 8 spezzoni di gara in campionato e 2 tra Coppa Italia ed Europa League.

Nel giro della nazionale Under 21, nell’estate del 2017 Orsolini è risultato il capocannoniere del mondiale Under 20 con 5 reti segnate in 7 gare.