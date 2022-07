Il Milan vuole Tanganga e Sarr del Tottenham. Nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra il ds del club londinese, Fabio Paratici, e il club rossonero.

Calciomercato Milan, obiettivi Tanganga e Sarr del Tottenham

Un incontro per parlare di Tanganga, classe 1999 di proprietà del Tottenham che piace al club rossonero. Un summit per capire le condizioni: il Milan prenderebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs chiedono l’obbligo di riscatto. Non solo il difensore inglese però. La società rossonerà ha chiesto il prestito anche del centrocampista Pepe Matar Sarr. Il centrocampista senegalese di 19 anni, è un profilo che stuzzica non poco il club milanese, intenzionato a riceverlo in prestito.

C’è anche Ndicka per la difesa

Per rinforzare la difesa, il Milan ha messo anche nel mirino Ndicka dell’Eintracht Francoforte che è in scadenza di contratto. Il 22enne francese, è l’alternativa alla pista Tanganga. La trattativa però sembra più complicata visto che i tedeschi per lasciarlo partire già quest’estate vorrebbero una cifra intorno ai 20 milioni di euro.