MADRID – Il Real Madrid studia il colpaccio proprio in chiusura di calciomercato: Kylian Mbappè. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava un sogno impossibile, almeno per questa estate, sta prendendo forma come un colpo possibile nelle ultime ore.

Il motivo? Il Paris Saint Germain deve dare 180 milioni al Monaco entro lunedì 27 agosto per saldare il riscatto dell’acquisto dell’attaccante francese, preso l’estate scorsa proprio dai rivali monegaschi. Ma il Psg, tirando fuori quei soldi, rischia di uscire dai paletti del Fair Play Finanziario imposti dall’Uefa. Quindi ha bisogno di liquidità immediata: se non dovesse riuscire a racimolare la quota che gli serve attraverso altre cessioni eccellenti, potrebbe sacrificare proprio Mbappè, astro nascente del calcio francese (fresco vincitore del Mondiale da assoluto protagonista).

Un’altra pista porta a Neymar: Florentino Perez non ha mai nascosto la sua passione per il brasiliano, nei piano del presidente madrileno proprio Neymar sarebbe stato il sostituto naturale di Cristiano Ronaldo. Ma il Paris Saint Germain ha speso oltre 200 milioni di euro la scorsa estate per strapparlo al Barcellona e farne il simbolo del proprio progetto. Il calciomercato (specie quest’anno) è imprevedibile, però è francamente difficile immaginare che i parigini se ne privino dopo così poco tempo.