Calciomercato, dalla Spagna: “La Juventus su Isco”

ROMA – Secondo il giornale spagnolo Don Balon la Juventus vuole Isco.

Per il giornale spagnolo dietro questa operazione di mercato ci sarebbe la regia di Cristiano Ronaldo che ha giocato con il fantasista andaluso per cinque stagioni. Secondo Don Balon il portoghese sta provando a convincere l’ex compagno che non è più sicuro del posto da titolare.

La Juventus, racconta Don Balon, sarebbe pronta ad offrire fino a 65 milioni di euro. Il Real Madrid, però, ne chiede 80.

Una differenza, quella tra Juve e Real, che i bianconeri potrebbero colmare dopo aver venduto gli ormai sei famosi calciatori in esubero citati da Maurizio Sarri.

Tra i sei calciatori che la Juventus vorrebbe vendere per fare cassa sembra ci sia anche Paulo Dybala. Ma non solo. Nella lista c’è anche Gonzalo Higuain accostato in questi mesi più volte alla Roma. Roma che però resta alla finestra anche per Mauro Icardi. Sull’argentino però c’è anche il Napoli.

La scacchiera del calciomercato, insomma, resta ancora indecifrabile. Tutto dipenderà dalle prossime mosse di Juventus, Napoli, Inter e Roma. Non resta che aspettare le prossime settimane, le ultime, di mercato, per capire come si completeranno le rose di quest’anno.

Fonte: Don Balon, Tuttosport.