Per il club la situazione potrebbe diventare compromettente e portare ad una penalizzazione: cambia totalmente la classifica

Aria di bufera in Serie A e non è certo la prima volta. Diversi i casi che sono balzati agli onori della cronaca e che fanno tremare i protagonisti del massimo campionato italiano.

Nei giorni scorsi si è tanto parlato del caso scommesse che riguarda diversi calciatori di club importanti. Dal punto di vista sportivo per loro i rischi, se fosse confermato che non hanno effettuato giocate sul calcio, sarebbero minimi e non si dovrebbe arrivare a squalifiche o sanzioni. Ma un altro caso potrebbe avere ripercussioni ben più pesanti sull’intero campionato di Serie A: si tratta della vicenda relativa all’acquisto di Osimhen da parte del Napoli nel 2020, un acquisto al centro anche di un’inchiesta da parte della Procura di Roma.

Il nodo cruciale è la valutazione data ai giocatori (tre giovani della Primavera più il portiere greco Karnezis) inseriti come contropartita: una somma pari a 20 milioni di euro circa complessivi che, secondo l’accusa, sarebbe stata gonfiata. Dal punto di vista sportivo l’intera operazione è già stata analizzata dal giudici della Figc e il Napoli ne è uscito pulito, ma ora le carte dei magistrati romani sono state trasferite in federazione e in presenza di elementi nuovi, il processo sportivo potrebbe riaprirsi.

Napoli, rischio penalizzazione: “Problema serio”

È questo quello che sostiene l’esperto di diritto sportivo Roberto Afeltra, intervenuto ai microfoni di ‘TMW Radio’, parlando della possibilità che si celebri un nuovo processo sportivo e che il Napoli ne esca con una penalizzazione già nella classifica attuale.

“Si tratta di una situazione delicata – afferma Afeltra – , perché adesso la giustizia sportiva ha acquisito le carte del procedimento penale e se venisse accertata la presenza di altri elementi oltre a quelli già noti, il problema potrebbe diventare serio per il Napoli“. Secondo il legale, il rischio di un nuovo processo è concreto e la sanzione arriverebbe già in questo campionato: “Se – come io credo – le testimonianze rilasciate dai quattro calciatori non fossero state prese in considerazione nel precedente procedimento, allora il club rischierebbe seriamente una penalizzazione in questo campionato“.

La vicenda, dunque, rischierebbe di stravolgere la classifica della Serie A 2024/2025 e di cambiare totalmente la corsa scudetto. Attualmente il Napoli è secondo, all’inseguimento dell’Inter con tre punti di distacco. Una penalizzazione, anche di piccola entità, rappresenterebbe probabilmente la pietra tombale alle speranze di scudetto della squadra di Conte.