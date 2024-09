Cancella le foto e attacca tutti: ecco cosa è successo con Morata

Tra Alice Campello e Alvaro Morata è ormai rottura definitiva: ha cancellato tutte le foto e ha risposto in maniera dura.

Insieme ad accompagnare i figli a scuola, ma non per tornare insieme. Alvaro Morata e Alice Campello non hanno cambiato idea, almeno non adesso. Il loro amore, che entrambi continuano a definire bellissimo, è però giunto al capolinea ed allora il matrimonio non ha più senso di esistere.

La fine della storia è stata vissuta anche sui giornali per la coppia che, da quanto il calciatore ha annunciato la fine della relazione, è stata protagonista di indiscrezioni e gossip sul loro rapporto. Un rapporto che si è incrinato a causa di continue incomprensioni, con la rottura definitiva che sarebbe arrivata dopo la vittoria degli Europei da parte della Spagna.

I giornali spagnoli hanno fatto risalire proprio alla festa per il successo delle furie rosse la lite che ha portato alla decisione di separarsi. Lei avrebbe voluto una celebrazione più privata, limitata alla famiglia ristretta, mentre lui avrebbe gradito la presenza anche dei suoi familiari. Una divergenza che sarebbe sfociata in un litigio pubblico, stando a quanto raccontato in Spagna, e che sarebbe alla base della separazione. Nonostante le indiscrezioni raccontano del desiderio di Alice Campello di ricostruire il rapporto con Morata, non sembrerebbe esserci spazio per ripensamenti e c’è un episodio che avvalora questa tesi.

Alice Campello ‘cancella’ Morata e sbotta

Una delle ultime foto postate sui social da Alice Campello mostra l’influencer veneta intenta ad appendere una nuova foto nel suo ufficio. Una foto che, stando ai quotidiani spagnoli, è andata a prendere il posto di una vecchia foto che ritraeva insieme la donna con il marito Alvaro Morata.

Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe la volontà della veneta di voltare pagina e mettersi alle spalle la storia ormai terminata con l’attaccante del Milan. Una storia che però non ha voglia di cancellare dai suoi ricordi, anche social. Sempre su Instagram, infatti, sono ancora presenti le immagini che ritraggono la coppia insieme, le stesse foto che Morata ha cancellato dai suoi profili.

Alice Campello non vuole farlo e lo dice rispondendo in maniera dura a chi le scrive che “per rispetto” dovrebbe cancellare le foto con l’attaccante. “Per rispetto non dovresti dare la tua opinione su cose così intime e delicate” la risposta della donna, che ne spiega anche il motivo. “Non voglio cancellare le foto perché è il mio passato e il mio passato mi ha reso anche molto felice e mi ha dato quattro figli che sono la mia vita“.