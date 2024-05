Capolavoro Sinner. Battuto in 3 set il russo Kotov. E vola agli ottavi di finale del Roland Garros

Buona la terza. Jannik Sinner vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Ha demolito in tre set il russo Pavel Kotov con triplo 6-4 dopo 2 h30’ di partita. Incontrerà agli ottavi il francese Coredin Moutet, n. 79 del ranking o l’austriaco Sebastian Ofner n. 45 ATP.

Match risolto in tre set

Il match è iniziato alle 14.09. Solita partenza così così, scambi lunghi (anche 22 colpi). Dopo 36’ Sinner è in vantaggio (4-3); dopo 45’ (5-4) e si aggiudica il set in 50’ (6-4). Secondo set, se ne va la prima ora di gioco. C’è un certo equilibrio in campo, i due si sfidano nelle smorzate. E dopo 22’ Sinner conduce 3-2. Ma Kotov c’è. Dopo 29’ Sinner va sul 4-2 e poi sul 5-3. Chiude 6-4 in 49’. Terzo set, fotocopia dei primi due. Chiude in 42’ con l’identico punteggio:6-4. E sereno si consegna a taccuini e telecamere.

Il cammino francese dell’azzurro

Jannik ha debuttato sulla terra rossa del Roland Garros lunedì scorso 27 maggio. Jannik ha battuto senza problemi al suo primo turno lo statunitense Eubanks (6-3, 6-3, 6-4). Tornato in campo dopo 4 settimane l’azzurro ha sempre tenuto il controllo ed è stato incisivo col servizio. In tribuna ha assistito la nuova fidanzata Anna Kalinskaya, 25 anni, tennista di Mosca. Ha detto nella circostanza l’ex ct Paolo Bertolucci: “Un buon rientro. Senza problemi, ma servono altri test. Serviranno altre prove ma soprattutto altri avversari per poter giudicare se dopo 2 settimane senza racchetta in mano, e senza aver potuto lavorare anche fuori dal campo, Sinner è tornato competitivo. La cosa davvero importante è che Jannik abbia confermato di aver recuperato completamente dal problema fisico”.

Mercoledì 29 maggio Jannik ha dominato in 3 set il veterano francese Gasquet sempre in 3 set: 6-4, 6-2,6-4. E’ volato al terzo turno con una vittoria limpida che ha confermato la crescita fisica e tecnica dopo la ruggine dell’infortunio all’anca. Jannik ha poi ringraziato il pubblico “per il supporto, oggi ho sfidato un rivale che stimo. Si, ho giocato meglio rispetto al primo match, ho messo a posto i dettagli”. Sinner ha vinto il match con due novità: le smorzate e i colpi a rete.