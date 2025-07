La dura battaglia in quattro set al cardiopalma tra Alcaraz e Fritz, cioè l’incontro programmato prima della semifinale Sinner-Djokovic, ha sballato gli orari di Wimbledon. Sicché il match tra il nostro n.1 e il mito serbo è slittato alle soglie del tramonto londinese.

La prima semifinale è terminata alle 17.30 con la sofferta vittoria dello spagnolo al tiebreak. Punteggio finale: 4-6, 7-6, 3-6, 6-7 dopo 2 ore e 50 minuti. Carlos e’il primo finalista di Wimbledon; la sua terza finale consecutiva. Ma vediamo come Jannik e Nole si sono avvicinati alla suprer sfida.

I confronti diretti

Prima di questa storica semifinale Sinner e Djokovic si erano già affrontati 9 volte. Ovunque. Sulla terra rossa, sull’erba, sul veloce indoor, sul cemento. Quattro anni di confronti e battaglie. Bilancio: 5-4 a favorire dell’azzurro.

Il primo match risale al 2021 sulla terra rossa di Montecarlo, secondo turno. Nole si è imposto in due set (6-4, 6-4) ma il serbo rimase impressionato da un ragazzo di vent’anni che era sceso in campo con una sorprendente tranquillità.

L’anno successivo si sono incontrati a Wimbledon, quarti di finale, e Nole si impose in cinque set dopo aver perso i primi due. Nel 2023, sempre a Wimbledon (semifinale) il serbo ebbe la meglio non senza fatica.

E a fine anno, alle ATP Finals di Torino, Sinner ha colto la sua prima vittoria nel round robin; ma Djokovic si è poi aggiudicato la finale in due set ((6-3,6-3). Tutt’altra musica a Malaga in Coppa Davis e l’anno dopo agli Australian Open di Melbourne. Jannik e Nole si sono poi rivisti nella finale di Shanghai vinta da Sinner in due combattuti set (7-6, 6-3).

Quest’anno i due campioni si sono affrontati in semifinale al Roland Garros e Jannik si è imposto in tre set memorabili (6-4, 7-5, 7-6).

Un palmares sontuoso

Novak Djokovic, 38 anni, ha vinto 100 titoli mettendo la firma dappertutto: 10 volte ha vinto a Melbourne, 3 a Parigi, 7 a Wimbledon, 4 agli US Open. Numeri pazzeschi: 24 successi, 79 partecipazioni totali, 37 finali. Nessuno come lui. Oltre ai già citati 24 Slam ha vinto anche una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi e un bronzo a Pechino 2008.

Jannik Sinner, 23 anni, si è presentato sull’erba di Wimbledon da n. 1 del ranking ATP in singolare. Già 19 titoli del circuito maggiore tra i quali spiccano 3 prove del Grande Slam. Con la Nazionale italiana ha conquistato 2 Coppa Davis.

La sua superficie di gioco preferita è il cemento ma è molto efficace anche sull’erba e sulla terra rossa. Tra le sue maggiori qualità spicca la forza mentale. E il suo colpo migliore e’ il rovescio a due mani.