L’International Tennis Integrity Agency (Itia) ha preso una decisione importante riguardo alla posizione di Jannik Sinner, scagionandolo dall’accusa di doping a seguito della sua positività al Clostebol. Questa decisione è stata presa in conformità con le regole previste dal Codice Mondiale Antidoping, stabilito dall’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada). Tuttavia, nonostante l’Itia abbia scagionato Sinner, la Wada ha deciso di fare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) contro questa decisione.

La decisione dell’Itia si basa su un’accurata valutazione delle circostanze, dei fatti e dei dati scientifici relativi al caso. Come sottolineato dal CEO dell’antidoping del tennis, Karen Moorhouse, la decisione è stata presa indipendentemente dal profilo del giocatore coinvolto, mantenendo l’attenzione sulla scienza e sui fatti piuttosto che sulla fama o sul successo dell’atleta. Il caso ha suscitato grande attenzione a livello mediatico e molti commenti e speculazioni, ma l’Itia ha difeso la propria posizione con fermezza.

L’analisi dell’Itia e le ragioni del ricorso

Nel suo intervento, Karen Moorhouse ha chiarito che l’Itia ha operato in piena trasparenza e seguendo criteri oggettivi, applicabili a tutti i casi, indipendentemente dalla notorietà degli atleti coinvolti. Il rapporto annuale dell’agenzia per il 2024 ha evidenziato come sia fondamentale mantenere la coerenza nei processi di valutazione dei casi di doping, indipendentemente dalle percezioni pubbliche di incongruenza o disparità nei risultati. Moorhouse ha inoltre riconosciuto che il caso di Jannik Sinner, in quanto molto seguito dai media, ha alimentato il dibattito sull’applicazione delle regole antidoping, portando alla decisione della Wada di contestare la sentenza.

Il ricorso presentato dalla Wada al Tas non riguarda tanto i risultati delle indagini scientifiche condotte dall’Itia, quanto piuttosto l’interpretazione e l’applicazione delle regole da parte del tribunale indipendente. La questione principale, infatti, ruota intorno al livello di colpevolezza e negligenza attribuito al giocatore, piuttosto che alla validità delle prove scientifiche presentate. Questa distinzione è cruciale per comprendere il motivo del ricorso e il dibattito che ne è seguito.

Il successo di Sinner e la finale del Six Kings Slam

Nel frattempo, mentre la questione legale sul caso di doping continua a svilupparsi, Jannik Sinner ha ottenuto un grande successo sportivo. A pochi giorni dalla finale del torneo di Shanghai, l’italiano ha affrontato e sconfitto Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, un torneo esibizione che si svolge in Arabia Saudita e che è considerato uno degli eventi più ricchi nella storia del tennis.

Sinner ha battuto Djokovic in tre set con il punteggio di 6-2, 6-7 (0), 6-4, in una partita durata due ore e ventisette minuti. Questo trionfo rappresenta una vittoria significativa per il numero uno del mondo, che ha sconfitto il giocatore che ha detenuto per più tempo il primo posto nel ranking ATP. La finale, in programma sabato sera alle 20 ora italiana, vedrà Sinner sfidare il vincente dell’altra semifinale, una sfida tutta spagnola tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Al vincitore del Six Kings Slam andrà un premio di sei milioni di dollari.