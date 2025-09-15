L’Atalanta di Ivan Juric conquista la sua prima vittoria in campionato superando il Lecce con un netto 4-1. Un successo che dà fiducia e porta entusiasmo in vista della delicata sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. “È stata una partita difficile, come lo sono tutte – ha detto Juric a Dazn –. Il primo tempo è stato tosto, nel secondo ci siamo sciolti e potevamo farne anche altri di gol. Sono contento per i ragazzi, ce l’hanno messa tutta e se lo meritano”.

Il caso Lookman e la posizione del club

Nel post partita Juric ha affrontato anche la questione legata ad Ademola Lookman, escluso dai convocati. “Lookman a Parigi? Penso di no, la situazione è spiacevole e non bella. Ha dato tanto all’Atalanta e l’Atalanta magari ancora di più a lui. In questo momento abbiamo bisogno di ragazzi che siano “dentro”, che difendano bene la maglia, che vogliono crescere. In questo momento andiamo avanti così, poi si vedrà”.

Alle parole del tecnico ha fatto eco l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, che ha confermato la linea societaria: “Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto detto dal mister, siamo completamente d’accordo con lui. Sappiamo quanto Ademola Lookman sia importante per l’Atalanta ma l’Atalanta, per rispettare i suoi principi basilari e molto semplici, deve avere giocatori concentrati sulla nostra causa e concentrati al 100% sulla nostra maglia. La scelta è di non convocare Ademola per la sua situazione e andiamo avanti così, noi siamo molto concentrati su questa partita”.