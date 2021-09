Cassano contro Ciro Immobile: “Non sa giocare a calcio e ha paura. Belotti forse è peggio”

“Non sa giocare a calcio e ha paura”. Antonio Cassano dalla Bobo Tv spara a zero su Ciro Immobile e sui vari attaccanti che il Ct Roberto Mancini sta provando in queste gare di qualificazione al Mondiale.

Antonio Cassano e la mancanza di un 9 in Nazionale

“L’Italia pratica un calcio meraviglioso ma ci manca un 9. Con Lewandowski in attacco saremmo fortissimi… e chi ci batte più. Con tutto il rispetto per Raspadori o Scamacca, non so se tra un anno e tre mesi possiamo presentarci così al Mondiale con quell’attacco. La Svizzera in difesa era talmente scarsa che è folle che l’Italia non abbia segnato”.

Antonio Cassano contro Immobile

“Immobile non sa giocare a calcio, fa fatica, avverte la paura, sbaglia il passaggio a un metro. Ha una sola idea, attaccare sempre la profondità e si muove bene. Ma non sa giocare a calcio, non gioca con la squadra. Mancini pagherebbe per avere 25 anni in meno e fare il centravanti lui della sua Nazionale. Era avvelenato, lo avrà chiamato 50 volte. Va bene la stima ma poi a un certo punto arrivi al Mondiale e o sei dentro o fuori. Se metti Belotti è la stessa cosa se non peggio. Povero Roberto, non so che alternativa può avere. Caputo? Con lui giochiamo in sei…”.