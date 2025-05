Inter-Napoli non è soltanto la sfida scudetto, ma va anche oltre: il super bomber per convincere Conte, strappandolo ai nerazzurri

Fino alla fine e questa volta la Juventus non c’entra nulla. Il riferimento non è al motto fatto proprio dai bianconeri, ma alla sfida scudetto con Napoli e Inter che lotteranno fino all’ultima giornata per il tricolore.

Un testa a testa palpitante che troverà il suo epilogo (forse, c’è ancora il rischio spareggio) nell’ultimo turno di Serie A: Napoli-Cagliari e Como-Inter le due partite che daranno la sentenza definitiva sul campionato 2024/2025, poi ci sarà la finale di Champions per la squadra di Inzaghi, non certo un impegno da poco. Intanto però il mercato è già partito e proprio le formazioni in testa alla classifica si preannunciano come le grandi protagoniste.

Il Napoli aspetta di capire quel che deciderà di fare Conte ed intanto si prepara ad allestire una squadra super-competitiva per giocare la prossima Champions. Kevin de Bruyne potrebbe essere il grande colpo di mercato del presidente De Laurentiis che vuole però comprare anche un bomber di razza per convincere il tecnico salentino a restare.

Napoli-Inter, sfida per David: gli azzurri hanno già l’alternativa

Bomber che potrebbe essere Jonathan David: il canadese si svincolerà dal Lille ed è pronto a firmare a parametro zero. Il Napoli ci sta provando, anche se le richieste dell’entourage del giocatore (dall’ingaggio al bonus alla firma, passando per le commissioni) rende l’affare tutt’altro che semplice.

Un affare sul quale c’è anche l’Inter con Marotta e Ausilio che hanno fatto negli anni dei colpi a zero il loro marchio di fabbrica. Considerato l’interesse anche della Juventus e delle squadre di Premier League, ecco che David si preannuncia un nome caldissimo per il mercato e con il rischio di non riuscire a chiudere l’operazione.

Anche per questo il Napoli starebbe lavorando anche ad un altro attaccante di primissimo livello: Darwin Nunez. Il 25enne uruguaiano, attualmente al Liverpool, è stato già contattato dal direttore sportivo Manna che ha parlato con i suoi agenti. L’uruguaiano è allettato dal progetto partenopeo, anche se l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita lo tenta economicamente non poco. Ovviamente l’ingaggio della Saudi Pro League sarebbe molto più elevato di quello che può garantire il Napoli ed allora toccherà a Nunez scegliere se considerare prioritario l’aspetto economico o quello sportivo e soltanto in quest’ultima ipotesi, la società partenopea potrebbe avere speranze.