Champions, il video è sconvolgente: ha preso una sostanza in diretta

Un video trasmesso durante una partita di Champions League sconvolge: ha preso una sostanza mentre era inquadrato

La nuova Champions League non manca di farla parlare di sé. Lo fa in campo, dove si sta assistendo ad un torneo equilibrato e ricco di sorprese.

Soltanto l’ultimo turno ha registrato interessanti colpi di scena: il Real Madrid, campione in carica, ha perso di misura sul campo del Lille, mentre l’Aston Villa è riuscito a superare la corazzata Bayern Monaco. Due risultati che vanno ad unirsi a quelli della prima giornata, con la sconfitta del Barcellona contro il Monaco.

Tornando al secondo turno della fase a girone unico della Champions, proprio la partita tra Aston Villa e Bayern Monaco è stata particolarmente chiacchierata e non soltanto per il risultato non atteso. A far discutere, più che il gol di Duran al 79′ e le parate decisive del Dibu Martinez, è un video diventato subito virale che mostra una persona intenta a sniffare una sostanza.

Champions League, il video del tifoso che sniffa: la spiegazione

Le immagini arrivano da TNT Sports che ha trasmesso la partita in diretta. Una inquadratura nel corso del match ha ripreso i tifosi del club tedesco mentre cantavano. Tutti meno uno che, ad un certo momento, ha tirato fuori un sacchetto di plastica, ha versato una polverina sulle nocca delle dita e quindi ha sniffato.

Il video di questo episodio è esploso letteralmente sui social, venendo condiviso migliaia di volte. La scena ha destato curiosità e stupore, ma potrebbe avere una spiegazione un po’ diversa da quella che tutti o quasi hanno immaginato. La polverina sniffata dal sostenitore del Bayern Monaco potrebbe anche essere nulla di illegale. Si tratterebbe, infatti, della Wiesn Koks, una polvere legale in Germania.

Si tratta si una sorta di ‘cocaina’ lecita, che si è diffusa in maniera importante durante l’Oktoberfest. Non una droga vera e propria, anche se la sua assunzione non è certo innocua. Come spiegato da alcuni esperti, infatti, consumare in maniera eccessiva tale sostanza può portare danni alle pareti interne della cavità nasale, causando ferite ed anche ulcerazioni.

Rischi che, evidentemente, non hanno frenato il tifoso tedesco che con il suo gesto ha fatto scalpore e ha acquistato una notevole popolarità. Altra notizia particolare, dunque, che ha come protagonista la Germania. Nelle scorse settimane agli onori della cronaca era balzato un ex calciatore come Lehmann, fermato dalla polizia mentre era alla guida della sua vettura apparentemente non sobrio. Ora un nuovo caso, sicuramente diverso, ma che subito ha attirato l’attenzione e ha fatto scatenare i social.