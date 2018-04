ROMA – In molti sognano una Champions League 2018-2019 con cinque squadre italiane, è possibile ma molto difficile.

Ci sono solamente due possibilità

La prima prevede la Lazio campione dell’Europa League e classificata al quinto o al sesto posto in campionato. In quel caso disputerebbero la Champions League Roma, Napoli, Juventus, Inter e Lazio. E in Europa League andrebbero soltanto 2 squadre, cioè il Milan (nei gruppi in quanto 6° o vincente di Coppa Italia) e la Fiorentina (7°, al secondo preliminare).

La seconda prevede la Lazio campione dell’Europa League e classificata oltre il settimo posto in classifica. In questo caso le qualificate in Champions League resterebbero le cinque citate sopra, ma in Europa League non andrebbero solamente la sesta e la settima, ma anche la quinta. Per un totale di tre club. Ma vedere la Lazio ottava o ancora più in basso è praticamente impossibile, non dovrebbe fare quasi più punti da qui al termine del campionato.