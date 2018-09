ROMA – La Rai ha reso note le sei partite della fase a gironi di Champions League 2018-2019 scelte dal servizio pubblico, che detiene i diritti in chiaro per la trasmissione di una gara del mercoledì di una squadra italiana.

Mercoledì 19 settembre ore 21:00 Real Madrid-Roma

Mercoledì 3 ottobre ore 21:00 Napoli-Liverpool

Mercoledì 24 ottobre ore 21:00 Barcellona-Inter

Mercoledì 7 novembre ore 21:00 Juventus-Manchester United

Mercoledì 28 novembre ore 21:00 Tottenham-Inter

Mercoledì 12 dicembre ore 21:00 Young Boys-Juventus.

Tutte le altre partite delle quattro squadre italiane impegnate in Champions League saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport. Inoltre per chi abbonato alla piattaforma satellitare ci sarà la possibilità di assistere ai match in live streaming grazie all’app usufruibile su pc, tablet e smartphone SkyGo.