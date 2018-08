NAPOLI – E’ il giorno dei sorteggi di Champions League. Il Napoli è stato inserito nel girone c con Psg, Liverpool e Stella Rossa. La squadra di Carlo Ancelotti ha avuto la sfortuna di essere inserita nel gruppo di ferro della competizione. Per passare il turno dovrà eliminare una tra Psg e Liverpool e non sarà facile considerando il blasone di questi due team [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

I campani cercano il riscatto dopo la deludente partecipazione dello scorso anno quando furono eliminati da Manchester City e Shakhtar Donetsk nella fase a gironi. La finale della competizione verrà disputata al Wanda Metropolitano di Madrid.