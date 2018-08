VERONA, STADIO BENTEGODI – Episodio arbitrale all’85’ di Chievo Verona-Juventus. Sul punteggio di due a due, l’arbitro, dopo che in un primo momento aveva assegnato il gol a Mandzukic, ha deciso di ricorrere al var per prendere la decisione corretta. Mentre avveniva tutto questo, Chiellini e Dybala hanno esultato, con Sorrentino a terra, per indurre l’arbitro ad assegnare la rete del vantaggio alla Juventus. L’arbitro ha annullato il gol non per il fallo su Sorrentino, ma per il tocco con la mano di Cristiano Ronaldo. Sorrentino non si è più ripreso ed è stato costretto a lasciare il campo. Al suo posto è entrato Seculin [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Gli highlights di Chievo-Juventus 2-3

Chievo-Juventus, Chiellini e Dybala esultano con Sorrentino a terra. Gol poi tolto dal var

Dybala e Chiellini che esultano con Sorrentino a terra privo di sensi.

SIETE DELLE BESTIE UMANE

Chievo Verona-Juventus 2-3, gol decisivo di Bernardeschi su assist di Alex Sandro

⚽ Bernardeschi

Chievo Verona-Juventus 2-2, var toglie gol a Mandzukic per mano di Ronaldo

Chievo Verona-Juventus 2-2, autogol di Bani nel tentativo di anticipare Bonucci

Chievo Verona-Juventus 2-1, il gol di Giaccherini su rigore

Le but de Giaccherini

Chievo Verona-Juventus 1-1, pareggio di Stepinski su assist di Giaccherini

Chievo Verona-Juventus 0-1, il gol di Khedira dopo due minuti