Tennis, al via a Roma gli Internazionali d’Italia (8-21 maggio). Nove gli azzurri in gara

Al via a Roma gli “Internazionali d’Italia” (8-21 maggio), il più importante torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile. Fanno parte del circuito ATP World Tour Masters 1000 e del circuito WTA 1000. Appuntamento prestigioso, edizione n.80. Teatro delle gare la terra rossa del Foro italico, proprietà CONI (10.500 posti a sedere); un maxi impianto che vanta un “campo centrale “ rinnovato nel 2010 ed inaugurato da due miti del tennis mondiale: Roger Federer e Rafael Nadal.

Tennis, al via a Roma gli Internazionali d’Italia. Tabelloni sontuosi

Domenica è stato presentato il tabellone femminile al Parco del Colle d’Oppio, all’ombra del Colosseo; lunedì 8 quello maschile sulla Scalinata di Trinità dei Monti nell’incantevole Piazza di Spagna. Due scenari scelti a ragion veduta per rimarcare la grande bellezza di Roma. Martedì 9 sono cominciati gli incontri femminili, mercoledì i primi match uomini. Occhi puntati sui due vincitori dell’ultima edizione: il serbo Djokovic e la polacca Iga Swiatek, 21enne di Varsavia. Due fuoriclasse. Spettacolo puro con un totale di 300 partite.

Nove gli azzurri al via

Jannik entra in gara direttamente al secondo turno come Musetti. Gli altri italiani in gara sono Sonego, Cecchinato,Fognini, Zeppieri, Arnaldi, Passaro, Nardi. Roma sogna una semifinale con Sinner e Djokovic per meritarsi Alcaraz.Fognini al primo turno con Murray. Tredici le italiane già direttamente in tabellone. Due le speranze azzurre: Camilla Giorgi, 31 anni, n. 37 WTA e Martina Trevisan, unica nostra testa di serie, fresca di best ranking al n.18.

Dove vederli in Tv e in streaming

Dal 10 al 21 maggio appuntamento in diretta Sky e in streaming su Now. Ogni giornata sarà arricchita da commenti e analisi live dallo studio speciale di Sky al Foro Italico.