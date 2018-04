ROMA – Molti tifosi dell’Inter hanno individuato in Davide Santon e nel suo errore in occasione del 2-2 di Cuadrado il motivo della sconfitta contro la Juventus. Rabbia poi sfociata in attacchi vili nei confronti della fidanzata del calciatore sui social.

Chloe Sanderson, tramite alcune storie su Instagram, ha raccontato cose orribili subito dopo la fine del match: “Sono senza parole per l’umanità, ringrazio chi ha espresso i suoi sentimenti per una partita di calcio senza minacciarmi di morte e stupro o augurarmi una malattia. E agli ignoranti che credono che il denaro possa attutire questo tipo di commenti, dico che mio padre sta morendo di tumore al pancreas e i soldi non lo aiutano”.

L’inglese continua: “Apprezzo il calcio e la passione che gli sta dietro ma per la prima volta in vita mia ho paura a stare da sola in casa con mio figlio. Mi è stato detto di chiudermi dentro e di preoccuparmi su come il mio compagno possa tornare a casa stasera. Tutto questo è ingiusto, nessuno più di Davide sta così male per il risultato”.