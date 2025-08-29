Il ciclista britannico Chris Froome, uno dei grandi protagonisti del ciclismo moderno, è rimasto vittima di un grave incidente stradale. L’episodio è avvenuto mercoledì nei pressi di Saint-Raphael, nel Sud della Francia, durante un allenamento. Froome è stato investito da un’automobile e, viste le sue condizioni, è stato subito trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone. Secondo quanto riportato da L’Équipe, i primi esami clinici hanno evidenziato conseguenze pesanti: un pneumotorace, la frattura di cinque costole e di una vertebra lombare. Nonostante la gravità dell’impatto, il corridore è rimasto sempre cosciente e ha potuto parlare con il suo entourage. Al momento i medici valutano la possibilità di sottoporlo a un intervento chirurgico per stabilizzare la vertebra compromessa. Fortunatamente non sono state riscontrate lesioni alla testa, un dettaglio che fa tirare un sospiro di sollievo nonostante la complessità del quadro clinico.

Una carriera segnata dagli infortuni

Froome, oggi quarantenne e in scadenza di contratto con il team Israel-PremierTech, non ottiene una vittoria dal 2018, quando trionfò in una tappa del Giro d’Italia. La sua parabola sportiva, dopo gli straordinari successi al Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017), è stata infatti compromessa da una lunga serie di problemi fisici. Sei anni fa, durante il Giro del Delfinato, fu vittima di un altro gravissimo incidente che condizionò in modo determinante il prosieguo della sua carriera. Questo nuovo episodio rischia ora di compromettere definitivamente le sue ambizioni, già ridimensionate negli ultimi anni. Resta da capire non solo quali saranno i tempi di recupero, ma anche se Froome potrà mai tornare a correre ad alti livelli.