Sinner agli ottavi del Master 1000 di Cincinnati. Nella notte italiana ( le 19 locali) l’azzurro si è imposto sul gigante canadese Diallo per 6-2, 7-6 (8-6), in 1h53’. Superato il terzo turno con una prestazione appena sufficiente: 6 ace e 5 doppi falli e un modesto 50% di prime palle.

Jannik ha bilanciato colpi vincenti ed errori gratuiti (20 e 20) mentre il suo avversario ha sparacchiato fuori spesso e volentieri. Con questo secondo successo a Cincinnati l’altoatesino ha centrato la 23esima vittoria di fila sul cemento su cui ha conquistato gli ultimi 15 set. Di più: in un mese e mezzo ha infilato 9 successi consecutivi.

Le parole di Sinner

A fine match Jannik ha detto: “Diallo ha servito benissimo sopratutto nel secondo set e contro giocatori con queste caratteristiche bisogna trovare l’equilibrio migliore da fondo campo. È stato un match difficile. Ho bisogno di queste partite dure per abituarmi a situazioni molto complicate. Sono molto contento che questo accada prima di un torneo del Grande Slam”.

Jannik Sinner è già sintonizzato sugli Us Open in programma a fine mese a New York. “Speriamo di saper gestire queste situazioni anche in vista dell’obiettivo principale qui negli Stati Uniti. Sono molto contento perché questi match possono anche andare al terzo set e se non giochi bene rischi di perderli. Posso fare meglio di così ma comunque sono soddisfatto”.

Gli altri azzurri

Lorenzo Sonego è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, testa di serie n.4. L’americano si è imposto per 7-6, (7-4), 7-5 in poco più di 2h. Sonego si è arreso incassando la sesta sconfitta in 8 confronti diretti. Al termine di un match comunque molto equilibrato.

Luca Nardi ha ottenuto la sua sesta vittoria da lucky loser nel circuito maggiore. Ha battuto in rimonta Denis Shapovalov in 3 set: 6-7, 6-3, 6-4. Per la seconda volta in carriera Nardi ha staccato un pass per il terzo turno di un Master1000.

Splende d’azzurro anche il torneo del doppio femminile. Buona la prima nella coppia Errani-Paolini che all’esordio nel tabellone di doppio di Cincinnati in 1h26’ ha battuto la coppia formata dalla serba Danilovic e dalla russa Potapova. Un passo importante di avvicinamento alla qualificazione aritmetica alle Finals di doppio che si giocheranno a Riad (1-8 novembre).