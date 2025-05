Mercato faraonico o addio al Napoli: per Antonio Conte la pista Juventus diventa sempre più concreta, ecco cosa sta succedendo

Lo scudetto da conquistare, un primo posto da difendere con le unghie e con i denti. Il Napoli oggi non può pensare ad altro che al presente. Il tricolore è lì, a sette punti: già da stasera, dopo la gara contro il Genoa, potrebbe essere più vicino o anche più lontano se gli azzurri dovessero soffrire la sindrome del braccino corto.

Conte spera di no, crede di avere le contromisure giuste affinché la squadra possa isolarsi da ciò che gli sta accadendo intorno e puntare dritta verso l’obiettivo, magari sperando anche in un aiutino da Torino dove l’Inter nel pomeriggio affronterà i granata. Già, Torino. Una città che per Conte significa casa e soprattutto Juventus. Un amore mai negato quello tra il tecnico salentino e i bianconeri, un amore che potrebbe risbocciare quest’estate se tutto andasse come da speranze juventine.

Il nome dell’allenatore, infatti, è in cima alla lista dei candidati alla panchina della Juventus: è il preferito dalla proprietà, non certo da Giuntoli, ed è proprio John Elkann che vorrebbe la ‘restaurazione’ per tornare a vincere in Italia e poi in Europa. Un piano che però fa i conti con la volontà di Aurelio De Laurentiis che di lasciar andare via Conte, per di più ad un nemico storico come la Juve, non è ha proprio intenzione. La volontà del patron azzurro potrebbe però non bastare e lo spiega il giornalista della Rai Paolo Paganini, intervenuto a ‘Radio TMW’.

Juventus, il piano per Conte: si aspetta la mossa del Napoli

Il piano di Antonio Conte è chiaro: resta a Napoli soltanto se De Laurentiis gli costruirà una squadra in grado di replicare il campionato di quest’anno e fare bella figura in Europa. Di restare per essere massacrato, come ha detto lui stesso dopo Monza, non ne ha proprio voglia.

Ed allora Paganini racconta quel che potrebbe effettivamente accadere: “Conte ha firmato un contratto di 3 anni: sappiamo che se va via in pole c’è la Juve, che è rimasto il suo pallino“. Una possibilità che fa i conti con due condizioni e la prima riguarda i bianconeri: “La Juve deve andare in Champions. Lui a Torino va con una lista della spesa: se non l’accontentano, non ci torna“.

L’altra condizione riguarda il Napoli e l’incontro che avverrà con De Laurentiis: “Se vinci lo scudetto, la gente poi si aspetta qualcosa in più. Con la Champions Conte chiede 5 giocatori di peso: se il presidente gli dice di sì, allora resta, altrimenti va via“. Con destinazione già scelta: la Juventus.