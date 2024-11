Clamoroso in Texas: a 58 anni torna sul ring Mike Tyson, campione del mondo dei pesi massimi tra l’86 e il ‘90. Una leggenda della boxe: ha vinto per k.o. 44 incontri su 50. A 20 anni, 4 mesi e 22 giorni, ha conquistato la corona WBC contro Trevor Berbik diventando il più giovane campione del mondo dei massimi, record tuttora imbattuto. Sfiderà lo youtuber Jake Paul, di 30 anni più giovane; un “dannato” che, come Tyson, viene dalle risse di strada è da storie violente. Certo, ai puristi questo match suona come una americanata e probabilmente lo è. Ma per la boxe che soffre una crisi globale questo incontro “è una nuova via per tornare in primo piano” (copyright Pier Bergonzi). L’attesa è comunque enorme. L’incontro è presentato come una sfida epocale. Tutto è pronto ad Arlington (Texas) per il match in programma la notte tra il 15 e 16 novembre, quando da noi saranno le 2. Presenti. 80 mila spettatori.

Diretta su Netflix

A conferma della importanza dell’incontro (quanto meno sul piano della curiosità internazionale) Netflix per la prima volta trasmetterà in diretta l’evento sportivo per i 283 milioni di abbonati di oltre 190 Paesi della piattaforma streaming internazionale. Nella attesa della diretta Netflix sta trasmettendo una docuserie in 3 parti intitolata “Jake Pauk vs. Mike Tyson: conto alla rovescia”.

In un primo tempo il match era stato programmato per il 20 luglio, ma poi è stato rinviato perché Mike Tyson ha avuto un problema fisico che lo aveva costretto ad interrompere gli allenamenti. In crescendo il tam tam della propaganda: Tyson e Jake Paul si alternano ai microfoni provando ad intimorire ulteriormente l’avversario in quella che è una pratica diffusa.

Lo YouTuber ha detto che detronizzerà il suo avversario e gli ha lanciato un messaggio: ”Mike, ti amo, ma ora è il mio sport. E’un onore salire sul ring con te, sono così onorato che tu sia una leggenda, ma prenderò il tuo trono, fratello”. Tyson ha risposto con una risata dimostrando di essere tutt’altro che preoccupato dalle parole del suo più giovane rivale. Ha aggiunto: “C’è una differenza fondamentale tra me e Jake. Lui è un killer costruito. La televisione e i giornali lo hanno reso un Killer; ripeto lui è costruito, io invece sono un killer nato. Questa è la differenza”.

Le regole dell’incontro

Previsti 8 round di 2 minuti invece di quelli canonici. Anche i guantoni sono speciali con una imbottitura più morbida per evitare il rischio di conseguenze molto gravi. L’incontro è una sfida controversa con implicazioni sanitarie e finanziarie. Il giro di affari è stimato in 300 milioni di dollari. La borsa è di 20 milioni a testa. NETFLIX conta di produrre un docufilm sull’incontro.